Wall Street prosegue perlopiù cauta

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 46.181 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.655 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,41%); sui livelli della vigilia l'S&P 100 (+0,11%).

Gli investitori sono in attesa importante rapporto sull’occupazione in calendario questa settimana mentre soppesano l'impatto di un possibile shutdown per il bilancio degli Stati Uniti.

Beth Hammack, la presidente della Fed di Cleveland, ha dichiarato che è necessario mantenere una politica monetaria restrittiva per raffreddare l'inflazione. Nonostante tali commenti trader prevedono una probabilità del 91,4% di un taglio di 25 punti base alla prossima riunione della Fed.

Sul fronte macro, è emerso che l'indice manifatturiero della Fed Dallas a settembre è peggiorato a -8,7 punti, mentre ad agosto l'indice pending home sales (vendite case in corso) ha registrato un incremento del 4,0% su base mensile, portandosi a quota 74,7 punti dopo il -0,4% registrato a luglio.

Tra i titoli da segnalare che il produttore di videogiochi Electronic Arts ha raggiunto un accordo definitivo con un consorzio di investitori composto da PIF, Silver Lake e Affinity Partners per la cessione del 100% dell'azienda per circa 55 miliardi di dollari.

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore informatica. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-2,06%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,46%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+2,26%), Caterpillar (+0,98%), Amazon (+0,82%) e Microsoft (+0,80%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Chevron, che ottiene -2,52%.

In rosso Boeing, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%.

Pensosa Home Depot, con un calo frazionale dell'1,28%.

Tentenna Travelers Company, con un modesto ribasso dell'1,04%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, AppLovin (+5,63%), Paypal (+5,19%), MicroStrategy Incorporated (+4,98%) e Electronic Arts (+4,67%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Diamondback Energy, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.

Spicca la prestazione negativa di Mondelez International, che scende del 2,99%.

Intel scende del 2,58%.

Calo deciso per Qualcomm, che segna un -2,01%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Lunedì 29/09/2025
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)

Martedì 30/09/2025
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 43,2 punti; preced. 41,5 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 95,3 punti; preced. 97,4 punti).
