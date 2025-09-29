Wall Street prosegue perlopiù cauta

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 46.181 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.655 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,41%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,11%).
Gli investitori sono in attesa importante rapporto sull’occupazione
in calendario questa settimana mentre soppesano l'impatto di un possibile shutdown per il bilancio degli Stati Uniti.Beth Hammack
, la presidente della Fed di Cleveland, ha dichiarato che è necessario mantenere una politica monetaria restrittiva
per raffreddare l'inflazione. Nonostante tali commenti trader prevedono una probabilità del 91,4% di un taglio di 25 punti base alla prossima riunione della Fed.
Sul fronte macro, è emerso che l'indice manifatturiero della Fed Dallas
a settembre è peggiorato a -8,7 punti, mentre ad agosto l'indice pending home sales
(vendite case in corso) ha registrato un incremento del 4,0% su base mensile, portandosi a quota 74,7 punti dopo il -0,4% registrato a luglio.
Tra i titoli da segnalare che il produttore di videogiochi Electronic Arts
ha raggiunto un accordo definitivo con un consorzio di investitori composto da PIF, Silver Lake e Affinity Partners per la cessione del 100%
dell'azienda per circa 55 miliardi di dollari.
Si distingue nel paniere S&P 500 il settore informatica
. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-2,06%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,46%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+2,26%), Caterpillar
(+0,98%), Amazon
(+0,82%) e Microsoft
(+0,80%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Chevron
, che ottiene -2,52%.
In rosso Boeing
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%.
Pensosa Home Depot
, con un calo frazionale dell'1,28%.
Tentenna Travelers Company
, con un modesto ribasso dell'1,04%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, AppLovin
(+5,63%), Paypal
(+5,19%), MicroStrategy Incorporated
(+4,98%) e Electronic Arts
(+4,67%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Diamondback Energy
, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.
Spicca la prestazione negativa di Mondelez International
, che scende del 2,99%. Intel
scende del 2,58%.
Calo deciso per Qualcomm
, che segna un -2,01%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Lunedì 29/09/2025
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%) Martedì 30/09/2025
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 43,2 punti; preced. 41,5 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 95,3 punti; preced. 97,4 punti).