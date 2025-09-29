Wall Street vicina allo scoppio di una bolla: cosa rivela l'indicatore Buffett



L'indicatore Buffett oltre il 200%

Come si calcola e cosa significa

Il rally innescato dall'AI ha sbilanciato l'S&P 500

(Teleborsa) - La situazione diche da tempo caratterizza, per effetto del, non è un indicatore isolato della pericolosità del momento. Il mercato americano, infatti,sul modello di quella delle Dotcom, scoppiata nel 2000, e al di là delle similitudini - rally trainato da settore tecnologico - la conferma arriva anche dal cosiddettoL'indicatore Buffett èsuperando i massimi dell'era Dotcom e del periodo COVID, e attestandosi ad un livello che il suo autore, fondatore della finanziaria Berkshire Hathaway, ritiene che il mercato stia "giocando con il fuoco".Buffett, in un articolo su Fortune del 2001, definì questo indicatore "la migliore misura singola per misurare la posizione delle valutazioni in un dato momento", aggiungendo appunto che il, anche se allora l'indicatore era salito al massimo al 150%.Un livello al di sopra del 200%. Wall Street non ha mai oltrepassato questa soglia,in occasione dello, quando l'indicatore lievitò sino al 190%.L'indicatore misura iltatunitense rispetto al prodotto nazionale lordo, segnalando quando si raggiungono valutazioni estreme. Viene ottenuto dividendo il valore del mercato azionario, cioè la somma delladi tutte le società quotate in un paniere rappresentativo, ad esempio l', per ilegli Stati Uniti.Una valutazionesignifica che c'è ancora, mentre la convenienza si riduce al crescere dell'indicatore.sono estremamentee stanno ad indicare l'alta probabilità di scoppio di una bolla, perchè il mercato azionario sta crescendo molto più velocemente dell'economia reale e non rispecchia più i fondamentali., soprattutto quelli che guidano gli investimenti in, hanno messo a segno importanti rally, toccando ripetutamente, come nel caso didel listino americano. Questo ha portato ad un rapporto prezzo/fatturato record per l'indice S&P 500.Anche altri indicatori stanno inviando segnali analoghi al mercato azionario. Ilha raggiuntoun livello completamente fuori dalla norma, dal momento che questo indice ha raggiunto il 3,27 durante il boom post COVID e solo il 2,27 prima dello scoppio della bolla delle Dotcom.In realtà, secondo alcuni esperti, questi indicatori non hanno più il valore di un tempo, poiché l'economia statunitense dipende molto meno dalle fabbriche e dai mezzi pesanti e più da tecnologia, software e reti, quindi i dati del PIL potrebbero non cogliere appieno questo cambiamento. Ciò ha portato alcuni a suggerire che valutazioni più elevate potrebbero essere giustificate in un'economia sempre più basata sulla proprietà intellettuale.è rimasto tutto questo tempodavanti alla crescita esponenziale dell'indicatore che porta il suo nome, ma alcune sue: il noto finanziere americano ha accumulato una cifra monstre inalla fine del secondo trimestre ed è stata venditrice netta di azioni per undici trimestri consecutivi. Un segnale che teme un collasso del mercato.