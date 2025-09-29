Zona Euro, fiducia economia migliora a settembre più delle attese

(Teleborsa) - Migliora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di settembre. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 95,5 punti, rispetto ai 95,3 punti del mese precedente e ai 95,2 punti attesi dagli analisti. Si rafforza anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalladella Commissione Europea, a 95,5 punti (da 94,9).Per quanto riguarda leper l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è migliorata a -14,9 da -15,5, mentre peggiora leggermente il sentiment dell'industria che si porta a -10,3 da -10,2. Scivola anche quello dei servizi a 3,6 da 3,8 punti e quello del commercio a -7,7 da -6,4. Si attesta a -3,5 punti il clima delle costruzioni da -3,6.L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è leggermente sceso nell'Eurozona, a 96,4 punti da 97,7.