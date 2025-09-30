BEI, al via la seconda fase della Climate Bank Roadmap

(Teleborsa) - Il Gruppo(Gruppo BEI) avvia la seconda fase della. Questa nuova fase definisce le priorità del Gruppo BEI fino alla fine del decennio e introduce una semplificazione radicale delle procedure per accelerare gli investimenti verdi.Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione della BEI ha adottato i nuovi Orientamenti per il settore energetico, che insieme alla Roadmap delineano tre priorità strategiche del Gruppo:per imprese e famiglie, puntando su energia pulita ed economica prodotta a livello locale, la promozione di soluzioni innovative e il consolidamento della leadership tecnologica europea;, destinando fino a 30 miliardi di euro tra il 2026 e il 2030. La decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione, riunitosi questa settimana a Cipro – il Paese con la più grave scarsità d'acqua in Europa – mette in evidenza l’importanza di investire in adattamento climatico per la sicurezza e la prosperità, oltre che per garantire significativi ritorni economici;, eliminando i requisiti aggiuntivi e facendo leva sull’autovalutazione, sulle normative e rendicontazioni già esistenti, sui parametri di riferimento, sugli standard e sulle norme sulle controparti, e con un maggiore utilizzo di strumenti di verifica efficaci come il green checker."Forte del grande successo della nostra Climate Bank Roadmap, raddoppiamo il nostro impegno a favore della transizione verde, perché è la scelta giusta per il nostro futuro, ed è anche la scelta più intelligente per le nostre economie - ha dichiarato la Presidente del Gruppo BEI-. Con la rivoluzione energetica ormai in pieno corso, noi manteniamo la rotta verso la competitività e la sicurezza di oggi, a beneficio del pianeta di domani."Dall'avvio della Climate Bank Roadmap nel 2020, il Gruppo BEI ha sostenuto oltredi investimenti green – circa il 90% dei quali all'interno dell'Unione europea (UE) – ed è quindi sulla buona strada per conseguire l’obiettivo di sostenere oltre 1.000 miliardi di euro di investimenti verdi in questo decennio. Inoltre, con la seconda fase della Roadmap, il Gruppo BEI conferma l'impegno a destinare oltre la metà dei propri finanziamenti annui ad azione per il clima e sostenibilità ambientale.