Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,08%)

Il DAX inizia gli scambi a 23.726,43 punti

In breve, Finanza
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,08%, a quota 23.726,43 in apertura.
