Casta Diva, l'utile sale a 2,1 milioni di euro nel primo semestre

Casta Diva

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha chiuso ildel 2025 con unpari a 59,4 milioni di euro (realizzata per la quasi totalità a livello nazionale), in incremento rispetto a 58,2 Milioni al 30 giugno 2024 (+ 2% verso il periodo precedente).L'è pari a 5,6 milioni di euro (+10%) con un'incidenza dell'9% sul Valore della Produzione. L'EBITDA al 30 giugno 2025 è pari a 4 milioni di euro, in incremento del 10% rispetto ai 3,7 milioni del primo semestre 2024 (con un'incidenza del 7% sul Valore della Produzione). Il primo semestre chiude con unpositivo di 2,1 milioni di euro, che si confronta con il dato riportato al 30 giugno 2024 pari a 2 milioni (+6%, rispetto al 30 giugno 2024).L'al 30 giugno 2025 è pari a 9,9 milioni di euro di debito, in leggero aumento (+4%) rispetto al dato di 9,5 milioni al 31 dicembre 2024. La variazione è riconducibile alle dinamiche legate al capitale circolante netto a servizio dello sviluppo del business."I risultati del primo semestree la capacità del Gruppo di coniugare performance economiche e visione strategica - ha commentato l'- CDG ha ancora migliorato i dati rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, e in particolare quello relativo ai 2,1 Milioni di utile netto. Come già comunicato, il nostro Gruppo nel primo semestre 2025 ha già ottenuto commesse per 102 milioni che sono pari ai tre quarti del budget annuale previsto, ossia 136,4 milioni, come indicato nel Piano Industriale pubblicato dalla società il 4 dicembre 2023"."L'integrazione delle recenti acquisizioni, la nascita di nuove sinergie, il rafforzamento manageriale con competenze verticali ci permettono di offrire un portafoglio di servizi sempre più completo e competitivo. La nostra strategia di crescita - fondata su acquisizionimirate, sviluppo di verticali specializzate e utilizzo di tecnologie innovative, dall'AI generativa alla produzione immersiva - ci consente di valorizzare il nostro posizionamento e anticipare le esigenze del mercato - ha aggiunto - Puntiamo inoltre sulla valorizzazione e sull'empowerment delle nuove generazioni, che sono già e saranno sempre di più il target e la forza lavoro dei nostri clienti. Nei prossimi anni vogliamo. Continuiamo a guardare al futuro con determinazione, forti del contributo di un team solido, preparato e motivato, e con l'impegno a promuovere una crescita sostenibile, capace di generare valore per i nostri clienti, i nostri stakeholder e i mercati in cui operiamo".