CDP RETI, Fitch migliora rating a BBB+ con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch ha migliorato il rating di lungo termine di CDP RETI da BBB a BBB+. L'outlook è stabile. La decisione riflette la recente azione compiuta dall'agenzia in relazione al rating della capogruppo Cassa Depositi e Prestiti.

CDP RETI è un veicolo di investimento partecipato da Cassa Depositi e Prestiti (59,1%), State Grid Europe Limited (35%), gruppo State Grid Corporation of China, e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è la gestione delle partecipazioni in Snam(31,35% al 30 giugno 2025), Terna(29,85% al 30 giugno 2025) e Italgas (25,96% al 30 giugno 2025).
