CDP RETI, Fitch migliora rating a BBB+ con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch
ha migliorato il rating
di lungo termine di CDP RETI
da BBB a BBB+
. L'outlook è stabile. La decisione riflette la recente azione compiuta dall'agenzia in relazione al rating della capogruppo Cassa Depositi e Prestiti.
CDP RETI è un veicolo di investimento
partecipato da Cassa Depositi e Prestiti (59,1%), State Grid Europe Limited (35%), gruppo State Grid Corporation of China, e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è la gestione delle partecipazioni in Snam
(31,35% al 30 giugno 2025), Terna
(29,85% al 30 giugno 2025) e Italgas
(25,96% al 30 giugno 2025).