CDP RETI, Fitch migliora rating a BBB+ con outlook stabile

(Teleborsa) -ha migliorato ildi lungo termine dida BBB a. L'outlook è stabile. La decisione riflette la recente azione compiuta dall'agenzia in relazione al rating della capogruppo Cassa Depositi e Prestiti.CDP RETI è unpartecipato da Cassa Depositi e Prestiti (59,1%), State Grid Europe Limited (35%), gruppo State Grid Corporation of China, e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è la gestione delle partecipazioni in(31,35% al 30 giugno 2025),(29,85% al 30 giugno 2025) e(25,96% al 30 giugno 2025).