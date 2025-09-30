Cofle, l'EBITDA margin tiene nonostante il calo dei ricavi nel primo semestre

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha registratodelpari a 24,4 milioni di euro (31,1 milioni al primo semestre 2024).Il Gruppo ha raggiunto undi 3,6 milioni di euro, rispetto a 4,4 milioni del primo semestre 2024: nonostante il calo di fatturato, l'si attesta al 13,9%, in linea con il primo semestre 2024, riflettendo la solidità operativa del Gruppo in un contesto di mercato complesso e dalla fase di riorganizzazione interna dei plants coinvolti. La riorganizzazione interna iniziata nel primo semestre 2025 sta continuando anche nel secondo semestre 2025. Tale operazione strategica prevede una riduzione dei costi diretti e indiretti aziendali che avrà un impatto di costi non ricorrenti di circa 4 milioni di euro nel 2025, il cui effetto economico positivo sarà tuttavia visibile a partire dal 2026.Ilè pari a -3,3 milioni di euro (-2,1 milioni nel primo semestre 2024) che, oltre a costi non ricorrenti, riflette l'incidenza di ammortamenti, gestione finanziaria, valutaria e non cash items pari a 0,9 milioni per l'applicazione dei principi inerenti all'iperinflazione delle controllate turche.Nel corso del primo semestre sono stati generatipositivi pari a 1,8 milioni di euro, rappresentando una netta inversione di tendenza rispetto al trend dell'ultimo triennio: le iniziative messe in atto dal management sono state incentrate all'efficientamento e all'ottimizzazione del capitale circolante netto operativo, al contenimento degli investimenti e dei costi del periodo e al miglioramento dei flussi finanziari. Pertanto, l'è pari a 12,1 milioni di euro, in diminuzione del 13,3% rispetto a 13,9 milioni del 31 dicembre 2024."Il primo semestre del 2025 ha segnato unaper il nostro Gruppo - ha commentato l'- Abbiamo adottato, con determinazione, una serie di azioni mirate a rafforzare la nostra struttura organizzativa, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza, ridurre i costi e prepararci a cogliere con maggiore forza le opportunità future. In particolare, la riallocazione della produzione dalla Turchia verso la nostra controllata indiana e l'ottimizzazione delle risorse a livello direzionale e operativo rappresentano scelte di visione, volte a rendere Cofle ancora più agile e competitiva a livello globale. I primi effetti sono già visibili, in particolare sul fronte del contenimento dei costi e del miglioramento della Posizione Finanziaria Netta"."Tuttavia, l'impatto legato alle indennità del personale in Turchia ha parzialmente e temporaneamente attenuato i benefici dell'operazione, i cui effetti economici più significativi emergeranno a partire dal 2026 - ha aggiunto - Al tempo stesso, abbiamo continuato a investire con convinzione in ricerca e sviluppo, perché crediamo che l'innovazione sia il cuore pulsante della crescita sostenibile. Stiamo lavorando su nuove soluzioni e sul miglioramento dei nostri prodotti e processi, con l'obiettivo di offrire sempre più valore ai nostri clienti. Nonostante un contesto macroeconomico complesso, abbiamo iniziato a rilevare segnali incoraggianti di ripresa già nei mesi di maggio e giugno, e".