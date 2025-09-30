Ena, nel primo semestre migliora la redditività al netto di oneri straordinari

Ena

(Teleborsa) -(precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il decremento delconsolidata nel, pari a 2,816 milioni di euro vs 3,243 milioni del primo semestre 2024 (-13%), risente principalmente della liquidazione di alcune società/attività non performati svolta nel secondo semestre 2024 i cui effetti si ripercuotono nel 1H25.L'pari a -0,397 milioni di euro nel primo semestre 2025 risulta essere decrementato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una differenza di -0,486 milioni. Tale decremento è riconducibile principalmente alla contrazione del valore della produzione, oltre che all'aumento degli oneri diversi di gestione. In tale contesto, come conseguenza del processo strategico di riorganizzazione aziendale l'EBITDA risulta positivo nella maggior parte delle controllate (incluse GP Parma, Ena Tirreno). L'EBITDA del primo semestre 2025 risente, inoltre, degli oneri straordinari e delle sopravvenienze passive senza le quali l'EBITDA adjusted risulterebbe pari ad euro -0, 148 milioni. Ilconsolidato è pari a -0,690 milioni di euro (1,160 milioni) vs -1,851 milioni nel primo semestre 2024, risente sia delle dinamiche sopraesposte che di alcune poste straordinarie non ripetute al 30.06.2025."Il 2025 rappresentaper Ena - dice l'- Dopo la fase eccezionale legata ai bonus fiscali e i costi straordinari ereditati dagli esercizi passati, oggi ci presentiamo con fondamentali più solidi, maggiore liquidità e un patrimonio rafforzato. L'ingresso di soci industriali e le trattative in corso con altri operatori confermano la fiducia nel nostro progetto e aprono nuove opportunità di integrazione. Le società controllate stanno generando risultati operativi positivi e questo dimostra che la direzione intrapresa è corretta".nella digitalizzazione e nell'integrazione della piattaforma gestionale di Gruppo, pilastri della nostra strategia di crescita e consolidamento della leadership - ha aggiunto - L'EBITDA consolidato adjusted del gruppo al netto di oneri straordinari e sopravvenienze passive pari a -0,148 milioni dimostra un forte miglioramento rispetto al semestre passato, nonché la capacità dell'azienda di essere ritornata in sostanziale equilibrio economico".La(cassa) pari a (2,988) milioni di euro al 30.06.2025 ha subito un incremento rispetto al 31 dicembre 2024 pari circa a 1,425 milioni di euro principalmente per effetto dell'aumento di capitale.