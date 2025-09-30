Eprcomunicazione, risultato operativo passa in positivo nel primo semestre

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha registrato unpari a 5.116.277 euro nel primo semestre del 2025, in aumento del 42% rispetto ai dati al 30 giugno 2024, derivante da incrementi di fatturato di portata rilevante da parte di Eprcomunicazione SpA (+39%) e di Justbit Srl (+47%).La crescita dei ricavi e la tipologia di contratti hanno consentito un significativo aumento della redditività, con2025 pari a 693.210 euro contro 33.312 euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Il Reddito Operativo () è pari a 196.088 euro, rispetto a -324.275 euro al 30 giugno 2024. Ilè negativo per 25.796 euro, rispetto a -382.284 euro al 30 giugno 2024.L'è pari a 1.781.433 euro (cassa per al 378.519 al 30 giugno 2024)."Il primo semestre 2025 conferma la solidità del percorso di crescita che Eprcomunicazione ha intrapreso negli ultimi anni - ha commentato l'- L'incremento significativo del valore della produzione e la forte crescita della redditività dimostrano la capacità del Gruppo di attrarre nuovi clienti e di consolidare le relazioni con quelli esistenti, valorizzando al contempo le competenze delle nostre persone. L'apertura della nuova unità di Vicenza e l'acquisizione del 51% di Cernuto Pizzigoni & Partners rappresentano tappe fondamentali di una strategia volta a rafforzare la nostra presenza territoriale e ampliare l'offerta integrata di comunicazione e digital transformation".