Ageas alza guidance su risultato operativo 2025 per impatto di joint venture cinese

Ageas

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo belgaha fatto sapere cheha pubblicato un annuncio sui risultati dell'intero anno 2025, in relazione alla comunicazione del Ministero delle Finanze cinese e dell'Amministrazione Statale delle Imposte in merito al trattamento fiscale delle società in relazione al principio contabile IFRS17/9. Questa nuova normativa richiede un aggiornamento delle imposte differite registrate per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.Questo aggiornamento comporterà un impatto positivo una tantum sulle imposte differite incluse nei risultati dell'intero anno 2025 delladi Ageas, Taiping Life. Di conseguenza, Ageas prevede che il suoper l'intero anno 2025 si attesterà tra 1,6 e 1,65 miliardi di euro, rispetto alla precedente previsione di 1,3-1,35 miliardi di euro.