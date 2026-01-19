Milano 16-gen
Ageas alza guidance su risultato operativo 2025 per impatto di joint venture cinese

Ageas alza guidance su risultato operativo 2025 per impatto di joint venture cinese
(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo belga Ageas ha fatto sapere che China Taiping Insurance Holding (CTIH) ha pubblicato un annuncio sui risultati dell'intero anno 2025, in relazione alla comunicazione del Ministero delle Finanze cinese e dell'Amministrazione Statale delle Imposte in merito al trattamento fiscale delle società in relazione al principio contabile IFRS17/9. Questa nuova normativa richiede un aggiornamento delle imposte differite registrate per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

Questo aggiornamento comporterà un impatto positivo una tantum sulle imposte differite incluse nei risultati dell'intero anno 2025 della joint venture cinese di Ageas, Taiping Life. Di conseguenza, Ageas prevede che il suo risultato operativo netto per l'intero anno 2025 si attesterà tra 1,6 e 1,65 miliardi di euro, rispetto alla precedente previsione di 1,3-1,35 miliardi di euro.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)
