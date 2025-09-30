ETS, ricavi semestrali a 6,4 milioni di euro con marginalità al 24,9%

(Teleborsa) - ETS
, società ingegneristica italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nelle attività di progettazione e direzione lavori per molteplici settori, ha registrato ricavi
di vendita al 30 giugno 2025 pari a 6,4 milioni di euro (15,1 milioni al 31 dicembre 2024). Il margine operativo lordo (EBITDA
) si attesta a 1,6 milioni di euro (4,4 milioni al 31 dicembre 2024), con un EBITDA margin del 26,9%. Il risultato operativo (EBIT
) è pari a 1,5 milioni di euro (4,2 milioni al 31 dicembre 2024), con un EBIT margin del 23,5%. Il risultato netto
si attesta a 1,1 milioni di euro. Al 31 dicembre era pari a 3,3 milioni.
Il bilancio semestrale al 30 giugno 2025 rappresenta il primo rendiconto intermedio redatto da ETS a seguito della quotazione su Euronext Growth Milan. Per tale motivo non vengono riportati dati comparativi
relativi al primo semestre 2024.
"La quotazione su Euronext Growth Milan, avvenuta lo scorso 26 settembre, rappresenta un traguardo fondamentale e motivo di grande soddisfazione per la nostra società - ha commentato il presidente Donato Romano
- Questo passo ci consentirà di accelerare il nostro percorso di crescita e di rafforzare ulteriormente la presenza nei settori ad alto potenziale quali data center, nucleare e idrogeno. Siamo entusiasti dei risultati raggiunti e pronti a mettere in atto le strategie già presentate al mercato, guardando con fiducia alle sfide future. Al 30 giugno 2025, il backlog
di ETS ammonta a circa 33,6 milioni di euro, confermando la solidità del percorso intrapreso".