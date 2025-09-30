ETS, ricavi semestrali a 6,4 milioni di euro con marginalità al 24,9%

ETS

(Teleborsa) -, società ingegneristica italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nelle attività di progettazione e direzione lavori per molteplici settori, ha registratodi vendita al 30 giugno 2025 pari a 6,4 milioni di euro (15,1 milioni al 31 dicembre 2024). Il margine operativo lordo () si attesta a 1,6 milioni di euro (4,4 milioni al 31 dicembre 2024), con un EBITDA margin del 26,9%. Il risultato operativo () è pari a 1,5 milioni di euro (4,2 milioni al 31 dicembre 2024), con un EBIT margin del 23,5%. Ilsi attesta a 1,1 milioni di euro. Al 31 dicembre era pari a 3,3 milioni.Il bilancio semestrale al 30 giugno 2025 rappresenta il primo rendiconto intermedio redatto da ETS a seguito della quotazione su Euronext Growth Milan. Per tale motivorelativi al primo semestre 2024."La quotazione su Euronext Growth Milan, avvenuta lo scorso 26 settembre, rappresenta un traguardo fondamentale e motivo di grande soddisfazione per la nostra società - ha commentato il- Questo passo ci consentirà di accelerare il nostro percorso di crescita e di rafforzare ulteriormente la presenza nei settori ad alto potenziale quali data center, nucleare e idrogeno. Siamo entusiasti dei risultati raggiunti e pronti a mettere in atto le strategie già presentate al mercato, guardando con fiducia alle sfide future. Al 30 giugno 2025, ildi ETS ammonta a circa 33,6 milioni di euro, confermando la solidità del percorso intrapreso".