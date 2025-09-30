Eventi e scadenze del 30 settembre 2025

Martedì 30/09/2025

Aatech

B.F

Bellini Nautica

Casta Diva Group

Class Editori

Cleanbnb

Cogefeed

Com.Tel

Confinvest

Datrix

Dba Group

Destination Italia

Dhh

Diadema Capital

Digitouch

Ecosuntek

Edgelab

E-Globe

Egomnia

Emma Villas

Eprcomunicazione

Espe

Estrima

Expert.Ai

Finanza.Tech

First Capital

Franchi Umberto Marmi

G.M. Leather

Grifal

Idntt

ITway

Leone Film Group

Litix

Lucisano Media Group

Matica Fintec

Met.Extra Group

Mevim

Mondo TV

Netweek

Nike

Nike

Officina Stellare

Otofarma

Palingeo

Pattern

PLC

Portobello

Pozzi Milano

Redfish Longterm Capital

Renovalo

Reway Group

Rocket Sharing Company

Rosetti Marino

Sg Company

Societa' Editoriale Il Fatto

Solid World Group

Tenax International

Tradelab

Trawell Co

Triboo

Ulisse Biomed

Valica

Vantea Smart

Vivenda Group

(Teleborsa) -- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian- Il WTTC Global Summit si svolge a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il 25° Summit annuale più influente nel settore del Turismo e dei Viaggi, che riunisce leader globali del settore pubblico, privato e istituzionale per dialoghi strategici e collaborazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30- Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia- Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini09:00 -- Teatro Manzoni, Milano - Giornata di confronto e approfondimento sul futuro del retail in Italia e in Europa, con il contributo delle principali realtà del settore. per approfondire i temi su innovazione, finanza, nuove abitudini di consumo e prospettive di crescita del retail, con i top manager del settore. Parteciperanno Mediobanca, Bain & Company, Unieuro, TikTok, Carrefour, MD, Lidl, Aldi, Drug Italia, Crai Secom, Conad e molte altre aziende leader10:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato al Corriere dello Sport.10:30 -- Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di agosto 202512:00 -- Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di consegna del Villaggio Olimpico e Paralimpico di MI-CO 2026 - Villaggio Olimpico12:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis), previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori - secondo incontro12:45 -- Deposito Trenord di Milano Fiorenza, Expo Ferroviaria - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200km/h, di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, in occasione di Expo Ferroviaria 2025. Durante l'appuntamento interverranno, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia) e Michele Viale (AD e e Presidente di Alstom Ferroviaria)14:00 -- Auditorium Deloitte, Roma - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del 1° Financial Health Forum, organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group. Primo appuntamento in Italia interamente dedicato alla salute finanziaria e ispirato alle linee guida del Financial Health Working Group delle Nazioni Unite. Saranno presenti numerose personalità nazionali e internazionali ed istituzionali15:00 -- Il convegno di ARTE – Associazione Reseller e Trader di Energia, che si svolgerà presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato, riunirà esperti, istituzioni e operatori del settore, che offriranno analisi e proposte concrete su uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Tra gli interventi, i DG di ISPRA, Utilitalia e Assoidroelettrica, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile MASE15:00 -- Roma, Precise Hotel Mantegna - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno ‘Filiere e Territori. Il settore moda, patrimonio economico sociale e culturale del Paese’, organizzato da CNA-Federmoda- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- Risultati di periodo: Q1 FY26- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale