Eventi e scadenze del 30 settembre 2025

Martedì 30/09/2025 Appuntamenti
: 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian (da domenica 28/09/2025 a mercoledì 01/10/2025) World Travel & Tourism Council Global Summit - WTTC
- Il WTTC Global Summit si svolge a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il 25° Summit annuale più influente nel settore del Turismo e dei Viaggi, che riunisce leader globali del settore pubblico, privato e istituzionale per dialoghi strategici e collaborazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30 (da domenica 28/09/2025 a martedì 30/09/2025) Banca d'Italia
- Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia EXPO Ferroviaria 2025
- Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini (da martedì 30/09/2025 a giovedì 02/10/2025)
09:00 - "Marketing & Retail Summit – Think Global, Act Local: The New Rules of Retail"
- Teatro Manzoni, Milano - Giornata di confronto e approfondimento sul futuro del retail in Italia e in Europa, con il contributo delle principali realtà del settore. per approfondire i temi su innovazione, finanza, nuove abitudini di consumo e prospettive di crescita del retail, con i top manager del settore. Parteciperanno Mediobanca, Bain & Company, Unieuro, TikTok, Carrefour, MD, Lidl, Aldi, Drug Italia, Crai Secom, Conad e molte altre aziende leader
10:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato al Corriere dello Sport.
10:30 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito
- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di agosto 2025
12:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di consegna del Villaggio Olimpico e Paralimpico di MI-CO 2026 - Villaggio Olimpico
12:30 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso, Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis)
- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis), previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori - secondo incontro
12:45 - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200 km/h - Expo Ferroviaria 2025
- Deposito Trenord di Milano Fiorenza, Expo Ferroviaria - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200km/h, di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, in occasione di Expo Ferroviaria 2025. Durante l'appuntamento interverranno, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia) e Michele Viale (AD e e Presidente di Alstom Ferroviaria)
14:00 - 1° Financial Health Forum
- Auditorium Deloitte, Roma - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del 1° Financial Health Forum, organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group. Primo appuntamento in Italia interamente dedicato alla salute finanziaria e ispirato alle linee guida del Financial Health Working Group delle Nazioni Unite. Saranno presenti numerose personalità nazionali e internazionali ed istituzionali
15:00 - A.R.T.E. "Dove scorre il futuro: l'acqua risorsa preziosa"
- Il convegno di ARTE – Associazione Reseller e Trader di Energia, che si svolgerà presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato, riunirà esperti, istituzioni e operatori del settore, che offriranno analisi e proposte concrete su uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Tra gli interventi, i DG di ISPRA, Utilitalia e Assoidroelettrica, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile MASE
15:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Roma, Precise Hotel Mantegna - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno ‘Filiere e Territori. Il settore moda, patrimonio economico sociale e culturale del Paese’, organizzato da CNA-Federmoda Aziende
: Aatech
- CDA: Relazione semestrale B.F
- CDA: Relazione semestrale Bellini Nautica
- CDA: Relazione semestrale Casta Diva Group
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025 Class Editori
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2025 Cleanbnb
- CDA: Relazione semestrale Cogefeed
- CDA: Relazione semestrale Com.Tel
- CDA: Relazione semestrale Confinvest
- CDA: Relazione semestrale Datrix
- CDA: Relazione semestrale Dba Group
- CDA: Relazione semestrale Destination Italia
- CDA: Relazione semestrale Dhh
- Appuntamento: Presentazione analisti Diadema Capital
- CDA: Relazione semestrale Digitouch
- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Ecosuntek
- CDA: Relazione semestrale Edgelab
- CDA: Relazione semestrale E-Globe
- CDA: Relazione semestrale Egomnia
- CDA: Relazione semestrale Emma Villas
- CDA: Relazione semestrale Eprcomunicazione
- CDA: Relazione semestrale Espe
- CDA: Relazione semestrale Estrima
- CDA: Relazione semestrale Expert.Ai
- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Finanza.Tech
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile First Capital
- CDA: Relazione semestrale Franchi Umberto Marmi
- CDA: Relazione semestrale G.M. Leather
- CDA: Relazione semestrale Grifal
- CDA: Relazione semestrale Idntt
- CDA: Relazione semestrale ITway
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025 Leone Film Group
- CDA: Relazione semestrale Litix
- CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group
- CDA: Relazione semestrale Matica Fintec
- CDA: Relazione semestrale Met.Extra Group
- CDA: Relazione semestrale Mevim
- CDA: Relazione semestrale Mondo TV
- CDA: Relazione semestrale Netweek
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Nike
- Risultati di periodo: Q1 FY26 Nike
- Risultati di periodo Officina Stellare
- CDA: Relazione semestrale Otofarma
- CDA: Relazione semestrale Palingeo
- CDA: Relazione semestrale Pattern
- Appuntamento: Presentazione analisti PLC
- CDA: Relazione semestrale Portobello
- CDA: Relazione semestrale Pozzi Milano
- CDA: Relazione semestrale Redfish Longterm Capital
- CDA: Relazione semestrale Renovalo
- CDA: Relazione semestrale Reway Group
- CDA: Relazione semestrale Rocket Sharing Company
- CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino
- CDA: Relazione semestrale Sg Company
- CDA: Relazione semestrale Societa' Editoriale Il Fatto
- CDA: Relazione semestrale Solid World Group
- CDA: Relazione semestrale Tenax International
- CDA: Relazione semestrale Tradelab
- CDA: Relazione semestrale Trawell Co
- CDA: Relazione semestrale Triboo
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025 Ulisse Biomed
- CDA: Relazione semestrale Valica
- CDA: Relazione semestrale Vantea Smart
- CDA: Relazione semestrale Vivenda Group
- CDA: Relazione semestrale