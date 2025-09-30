Milano 29-set
Eventi e scadenze del 30 settembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 30/09/2025


Appuntamenti:
42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) - Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025)
Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian (da domenica 28/09/2025 a mercoledì 01/10/2025)
World Travel & Tourism Council Global Summit - WTTC - Il WTTC Global Summit si svolge a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il 25° Summit annuale più influente nel settore del Turismo e dei Viaggi, che riunisce leader globali del settore pubblico, privato e istituzionale per dialoghi strategici e collaborazioni. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà il 29 settembre alle ore 9:30 (da domenica 28/09/2025 a martedì 30/09/2025)
Banca d'Italia - Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia
EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini (da martedì 30/09/2025 a giovedì 02/10/2025)
09:00 - "Marketing & Retail Summit – Think Global, Act Local: The New Rules of Retail" - Teatro Manzoni, Milano - Giornata di confronto e approfondimento sul futuro del retail in Italia e in Europa, con il contributo delle principali realtà del settore. per approfondire i temi su innovazione, finanza, nuove abitudini di consumo e prospettive di crescita del retail, con i top manager del settore. Parteciperanno Mediobanca, Bain & Company, Unieuro, TikTok, Carrefour, MD, Lidl, Aldi, Drug Italia, Crai Secom, Conad e molte altre aziende leader
10:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato al Corriere dello Sport.
10:30 - Attività di Governo - Matteo Salvini - Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025 - Fiera Milano Rho
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di agosto 2025
12:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini - Milano - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di consegna del Villaggio Olimpico e Paralimpico di MI-CO 2026 - Villaggio Olimpico
12:30 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso, Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis) - Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo RWM di Domusnovas (Sulcis), previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori - secondo incontro
12:45 - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200 km/h - Expo Ferroviaria 2025 - Deposito Trenord di Milano Fiorenza, Expo Ferroviaria - Presentazione del nuovo treno Regionale a 200km/h, di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, in occasione di Expo Ferroviaria 2025. Durante l'appuntamento interverranno, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG di Trenitalia) e Michele Viale (AD e e Presidente di Alstom Ferroviaria)
14:00 - 1° Financial Health Forum - Auditorium Deloitte, Roma - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del 1° Financial Health Forum, organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group. Primo appuntamento in Italia interamente dedicato alla salute finanziaria e ispirato alle linee guida del Financial Health Working Group delle Nazioni Unite. Saranno presenti numerose personalità nazionali e internazionali ed istituzionali
15:00 - A.R.T.E. "Dove scorre il futuro: l'acqua risorsa preziosa" - Il convegno di ARTE – Associazione Reseller e Trader di Energia, che si svolgerà presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato, riunirà esperti, istituzioni e operatori del settore, che offriranno analisi e proposte concrete su uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Tra gli interventi, i DG di ISPRA, Utilitalia e Assoidroelettrica, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile MASE
15:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Roma, Precise Hotel Mantegna - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno ‘Filiere e Territori. Il settore moda, patrimonio economico sociale e culturale del Paese’, organizzato da CNA-Federmoda
Aziende:
Aatech - CDA: Relazione semestrale
B.F - CDA: Relazione semestrale
Bellini Nautica - CDA: Relazione semestrale
Casta Diva Group - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2025
Class Editori - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2025
Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale
Cogefeed - CDA: Relazione semestrale
Com.Tel - CDA: Relazione semestrale
Confinvest - CDA: Relazione semestrale
Datrix - CDA: Relazione semestrale
Dba Group - CDA: Relazione semestrale
Destination Italia - CDA: Relazione semestrale
Dhh - Appuntamento: Presentazione analisti
Diadema Capital - CDA: Relazione semestrale
Digitouch - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale
Edgelab - CDA: Relazione semestrale
E-Globe - CDA: Relazione semestrale
Egomnia - CDA: Relazione semestrale
Emma Villas - CDA: Relazione semestrale
Eprcomunicazione - CDA: Relazione semestrale
Espe - CDA: Relazione semestrale
Estrima - CDA: Relazione semestrale
Expert.Ai - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale
Finanza.Tech - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile
First Capital - CDA: Relazione semestrale
Franchi Umberto Marmi - CDA: Relazione semestrale
G.M. Leather - CDA: Relazione semestrale
Grifal - CDA: Relazione semestrale
Idntt - CDA: Relazione semestrale
ITway - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025
Leone Film Group - CDA: Relazione semestrale
Litix - CDA: Relazione semestrale
Lucisano Media Group - CDA: Relazione semestrale
Matica Fintec - CDA: Relazione semestrale
Met.Extra Group - CDA: Relazione semestrale
Mevim - CDA: Relazione semestrale
Mondo TV - CDA: Relazione semestrale
Netweek - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
Nike - Risultati di periodo: Q1 FY26
Nike - Risultati di periodo
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale
Otofarma - CDA: Relazione semestrale
Palingeo - CDA: Relazione semestrale
Pattern - Appuntamento: Presentazione analisti
PLC - CDA: Relazione semestrale
Portobello - CDA: Relazione semestrale
Pozzi Milano - CDA: Relazione semestrale
Redfish Longterm Capital - CDA: Relazione semestrale
Renovalo - CDA: Relazione semestrale
Reway Group - CDA: Relazione semestrale
Rocket Sharing Company - CDA: Relazione semestrale
Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale
Sg Company - CDA: Relazione semestrale
Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Relazione semestrale
Solid World Group - CDA: Relazione semestrale
Tenax International - CDA: Relazione semestrale
Tradelab - CDA: Relazione semestrale
Trawell Co - CDA: Relazione semestrale
Triboo - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025
Ulisse Biomed - CDA: Relazione semestrale
Valica - CDA: Relazione semestrale
Vantea Smart - CDA: Relazione semestrale
Vivenda Group - CDA: Relazione semestrale


