FILA, l'investitore attivista Hoop Club acquista una quota: mercato ignora trasformazione

(Teleborsa) - Dopo la prima mossa
su I Grandi Viaggi
a giugno, arriva la seconda campagna per Hoop Club
, holding guidata da Antongiulio Marti e lanciata lo scorso anno con un approccio AIPE (Activist Investments in Public Equity). Attraverso il suo veicolo Chroma, ha acquisito una partecipazione
in FILA
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, sostenendo che la società è sottovalutata e anche un parziale riconoscimento da parte del mercato del valore della partecipata DOMS e dei flussi di cassa di FILA giustificherebbe un raddoppio della valutazione. La quota acquisita da Hoop Club non è stata resa nota, ma è comunque inferiore al 5% del capitale.
Hoop Club ricorda che FILA ha completato nel corso degli ultimi anni una profonda trasformazione senza dare nell'occhio
: il debito è diminuito in modo consistente, i margini sono aumentati e la sua scommessa su DOMS si è trasformata in una storia di crescita con una quotazione di successo in India. Eppure, "la narrativa di mercato resta ancorata al passato
": il titolo continua a scambiare a multipli compressi, ignorando la capacità di FILA di generare cassa (circa 40-50 milioni di euro di free cash flow normalizzati) e l'opportunità strategica e finanziaria rappresentata da DOMS Industries. Secondo Hoop Club, "il mercato sta ancora prezzando il 2020, non il 2025".
La società detiene una partecipazione del 26% di DOMS Industries
, leader indiano quotato nel settore della cancelleria, con una capitalizzazione di mercato di circa 1,52 miliardi di euro, per un valore di circa 396 milioni di euro. Solo questa partecipazione equivale quasi all'attuale capitalizzazione complessiva di FILA
.
"Il mercato sta completamente ignorando la storia
: DOMS non è valutata né come asset finanziario, né come asset strategico", sostiene Hoop Club, che propone due chiavi di lettura. Lo scenario I è DOMS come asset finanziario: anche applicando un pesante sconto holding del 50%, FILA scambia a circa 3,2x EV/EBITDA con un rendimento FCF di oltre il 25% - multipli raramente osservati per un franchise globale stabile. Nello scenario II DOMS è considerato un asset strategico-industriale: DOMS sostiene la strategia di crescita di FILA, fornendo prodotti entry-level per l'Europa e detenendo i diritti esclusivi di distribuzione FILA in India e in parte dell'Asia; questo modello ibrido combina la stabilità di un business generatore di cassa con la crescita dei mercati emergenti, e una futura integrazione tra i due player appare sempre più probabile.
Secondo l'investitore attivista, il risultato più naturale sarebbe una fusione in cui l'entità più grande acquisisce la più piccola, utilizzando eventualmente le azioni quotate in India come valuta di scambio. Questo potrebbe aprire la strada a una doppia quotazione del Gruppo sia in India che in Europa. "A nostro avviso, un'unica società avrebbe tutte le carte in regola per imporsi come leader globale
indiscusso della categoria, grazie alla forza del proprio heritage di marchi, all'ampiezza della gamma, alla presenza internazionale e alle consolidate competenze operative", si legge nel paper di Hoop Club.
La conclusione del nuovo socio è che "i mercati non restano ciechi per sempre. Prima o poi, la storia di DOMS verrà riconosciuta, o un catalizzatore costringerà a farlo. Nel frattempo, gli investitori hanno un'occasione unica per entrare in un business sottovalutato
, con esposizione globale, flussi di cassa di alta qualità e un potenziale di re-rating significativo. L'opportunità è sotto gli occhi di tutti. Ma il tempo per coglierla è limitato".