Milano 11:10
42.495 -0,14%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 11:10
9.280 -0,21%
Francoforte 11:10
23.732 -0,05%

Francia, prezzi alla produzione agosto -0,4% su base mensile e annua

Economia, Macroeconomia
Francia, prezzi alla produzione agosto -0,4% su base mensile e annua
(Teleborsa) - Ancora dati deboli per i prezzi alla produzione in Francia nel mese di agosto 2025. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), i prezzi alla produzione dell'industria sono nuovamente diminuiti (-0,4% dopo il +0,7% di luglio e il +0,1% di giugno).

Su base annua, i prezzi alla produzione dell'industria sono diminuiti dello 0,4% dopo la stabilità di luglio.

Escludendo l'energia in senso lato (idrocarburi, prodotti petroliferi raffinati, elettricità, ecc.), i prezzi alla produzione dell'industria sono rimasti praticamente stabili nel corso dell'ultimo mese (-0,1% come a luglio) e hanno continuato ad aumentare nel corso dell'ultimo anno (+0,7% come a luglio).

Nell'arco di un mese i prezzi alla produzione sono nuovamente diminuiti per i prodotti venduti sul mercato interno (-0,2% dopo il +0,5% di luglio) e in modo ancora più netto per quelli destinati ai mercati esteri (-0,9% dopo il +1,1%).



(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
Condividi
```