Giappone, produzione industriale agosto -1,2% m/m e -1,3% a/a

(Teleborsa) - Cala oltre le attese la produzione industriale giapponese ad agosto 2025. Secondo il Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale destagionalizzato
ha registrato un decremento dell'1,2% su base mensile, dopo il -1,2% registrato a luglio. Le stime degli analisti erano per una discesa dello 0,7%.
L'indice grezzo
ha segnato un calo su base annuale dell'1,3%.
Alla frenata della produzione contribuisce la caduta delle scorte
(-1,0% su mese), mentre aumentano le consegne
(+0,5%).
La ratio delle scorte
è pari a +2,5%.