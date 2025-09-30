Milano 29-set
42.554 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 0,00%
Francoforte 29-set
23.745 0,00%

Giappone, produzione industriale agosto -1,2% m/m e -1,3% a/a

Economia, Macroeconomia
Giappone, produzione industriale agosto -1,2% m/m e -1,3% a/a
(Teleborsa) - Cala oltre le attese la produzione industriale giapponese ad agosto 2025. Secondo il Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale destagionalizzato ha registrato un decremento dell'1,2% su base mensile, dopo il -1,2% registrato a luglio. Le stime degli analisti erano per una discesa dello 0,7%.

L'indice grezzo ha segnato un calo su base annuale dell'1,3%.

Alla frenata della produzione contribuisce la caduta delle scorte (-1,0% su mese), mentre aumentano le consegne (+0,5%).

La ratio delle scorte è pari a +2,5%.
Condividi
```