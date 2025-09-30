Milano 15:46
Immobiliare USA, prezzi case in frenata a luglio

(Teleborsa) - Prezzi in frenata nell'immobiliare statunitense nel mese di luglio.

L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un decremento mensile dello 0,1%, dopo la variazione negativa dello 0,2% registrata nel mese precedente e attesa dagli analisti.
Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 2,3% meno del +2,7% del mese precedente.

Quotazioni in frenata anche secondo quanto rilevato dall'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua dell'1,8% rispetto al +2,2% del mese precedente e al +1,7% atteso dal consensus.

Su base mensile si registra un calo dello 0,1% contro il -0,2% di giugno.

L'indice destagionalizzato ha riportato una discesa dello 0,3% su base mensile, rispetto alla variazione nulla del mese precedente.
