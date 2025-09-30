Milano
10:08
42.357
-0,46%
Nasdaq
29-set
24.611
0,00%
Dow Jones
29-set
46.316
+0,15%
Londra
10:08
9.270
-0,32%
Francoforte
10:08
23.681
-0,27%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 10.25
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Italia, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 settembre 2025 - 10.05
Italia,
Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +0,2%
, in calo rispetto al precedente +1,6%.
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
Condividi
