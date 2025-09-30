Milano 10:08
42.357 -0,46%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:08
9.270 -0,32%
Francoforte 10:08
23.681 -0,27%

Italia, Prezzi produzione (YoY) in agosto

Italia, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +0,2%, in calo rispetto al precedente +1,6%.

