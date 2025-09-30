Milano
10:09
42.371
-0,43%
Nasdaq
29-set
24.611
0,00%
Dow Jones
29-set
46.316
+0,15%
Londra
10:09
9.272
-0,30%
Francoforte
10:09
23.689
-0,24%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 10.26
Partite correnti Regno Unito nel secondo trimestre
30 settembre 2025 - 08.30
Regno Unito,
Partite correnti nel secondo trimestre pari a -28,9 Mld £
, in calo rispetto al precedente -21,2 Mld £ (la previsione era -24,8 Mld £).
