Milano 10:09
42.371 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:09
9.272 -0,30%
Francoforte 10:09
23.689 -0,24%

Partite correnti Regno Unito nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Partite correnti Regno Unito nel secondo trimestre
Regno Unito, Partite correnti nel secondo trimestre pari a -28,9 Mld £, in calo rispetto al precedente -21,2 Mld £ (la previsione era -24,8 Mld £).
Condividi
```