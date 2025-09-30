Piazza Affari: andamento sostenuto per Ariston Holding

produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,091 Euro. Prima resistenza a 4,251. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,993.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)