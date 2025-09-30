rino petino, ricavi semestrali balzano a 14,4 milioni di euro. Ridotta la perdita

rino petino

(Teleborsa) -, società pugliese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori wholesale e retail della moda e dell'abbigliamento sportivo, ha registrato unconsolidato alpari a 14,4 milioni di euro, registrando un incremento del 73,3% rispetto al 30 giugno 2024 (8,3 milioni). L'risulta pari a 0,8 milioni di euro, rispetto a 0,3 milioni al primo semestre 2024, registrando quindi un aumento del 182,9%; cresce anche l'incidenza dell', calcolato sul valore della produzione, che si è attestato al 5,1% per il periodo chiuso al 30 giugno 2025, rispetto al dato al 30 giugno 2024, pari a 2,9%.L'al 30 giugno 2025 è di -0,04 milioni di euro, in miglioramento dell'83,6% rispetto al 30 giugno 2024 -0,26 milioni), nonostante l'aumento degli ammortamenti pari a 0,3 milioni dovuto agli investimenti effettuati per i nuovi punti vendita. Ilè pari a -0,55 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -0,74 milioni al 30 giugno 2024 (+26,3%).Al 30 giugno 2025 l'è pari a 2,5 milioni di euro (debito netto) e registra un incremento rispetto al 31 dicembre 2024 (1 milione, debito netto), riflettendo la riduzione della liquidità per effetto della dinamica del circolante, dei pagamenti relativi al processo di quotazione e degli anticipi/leasing legati all'apertura e ristrutturazione dei due punti vendita che sono stati aperti a luglio del 2025."Sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo per una società che, per la prima volta, presenta in Borsa i risultati della chiusura semestrale, mentre continuiamo a perseguire la nostra mission di ampliamento delle business units,- ha commentato l'- Credo che i risultati conseguiti non debbano essere visti solo in termini numerici, perché raccontano innanzitutto il valore della struttura organizzativa della società e il suo potenziale di scalabilità. Il mio personale impegno è quello di investire tempo per consolidare le partnership esistenti, progettare uno sviluppo sostenibile e ricercare eventuali nuove opportunità di crescita"."La multicanalità del business e la solida collaborazione con una rete di partner e brand internazionali ci consente di leggere in maniera ampia e approfondita il mercato e perseguire l'obiettivo di migliorare la customer experience, valorizzando le sinergie interne - ha aggiunto - Le ultime analisi di mercato confermano che ie che, nell'ambito degli stessi, i nostri brand partner si differenziano da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo".