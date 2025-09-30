Svizzera e USA trattano su investimenti oro e cambi

(Teleborsa) - La Svizzera sta cercando un accordo con gli Stati Uniti
, offrendo una serie di contropartite per l'abbassamento dei dazi al 39%
imposti dal Presidente Trump a partire dal 7 agosto. Una netta inversione di rotta
rispetto alla posizione più dura assunta in un primo momento dalla Presidente Karin Keller
, che alla fine si è rivelata controproducente per l'economia elvetica, costringendo i funzionari svizzeri a fare una serie di concessioni in vari settori
, dall'energia all'agricoltura, ma soprattutto sul business del riciclo di oro e sui cambi. L'investimento nell'industria dell'oro in USA
Berna si è offerta di investire nell'industria statunitense della raffinazione dell'oro
, al fine di annullare l'ingente deficit accusato dagli Stati Uniti nel primo trimestre dell'anno, in gran parte condizionato dalle esportazioni di oro dalla Svizzera verso gli USA. La proposta, avanzata dal ministro dell'Economia svizzero Guy Parmelin a
l Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent
e al Rappresentante per il Commercio Jamieson Gree
r, consisterebbe nel trasferire le attività a basso margine delle raffinerie svizzere
negli Stati Uniti.
L'oro viene solitamente importato dal mercato londinese (LBMA) in tagli da 400 once, che vengono fusi e poi trasformati in lingotti più piccoli da 1 chilogrammo per soddisfare il taglio in uso sul mercato di New York. Questa attività, svolta nelle raffinerie svizzere del Canton Ticino è però a bassissimo margine ed ha creato delle notevoli distorsioni commerciali. Il commercio di lingotti con gli Stati Uniti
è solitamente abbastanza equilibrato
, ma la situazione è cambiata nel primo trimestre
di quest'anno, quando è esploso un enorme surplus
a favore della Svizzera, poiché i timori di dazi sull'oro hanno aperto una redditizia opportunità di arbitraggio per i trader.
Diversi esponenti politici
in Svizzera stanno chiedendo che le spedizioni di oro venngano tassate al 5%
, mentre i funzionari governativi stanno cercando una soluzione per convincere la Casa Bianca ad abbassare i dazi del 39%, trasferendo l'attività in USA.L'accordo sui cambi
Le trattative
fra USA e Svizzera riguardano però anche l'andamento dei cambi
, un importante strumento di politica monetaria per la Banca centrale elvetica. A tal proposito, la Banca nazionale svizzera (BNS), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il ministero delle finanze statunitense hanno adottato una dichiarazione congiunta
su questioni macroeconomiche e valutarie, in cui la Svizzera e gli Stati Uniti ribadiscono l'impegno a non influenzare i tassi di cambio
a fini competitivi.
La Svizzera e gli Stati Uniti ribadiscono anche la loro adesione ai principi
del Fondo monetario internazionale (FMI)
e del G20
in materia di pratiche valutarie. In particolare, nessuno dei due paesi utilizza i tassi di cambio
o il sistema monetario internazionale allo scopo di impedire l'aggiustamento effettivo delle bilance dei pagamenti
o di assicurarsi vantaggi competitivi ingiusti.
La dichiarazione congiunta conferma inoltre che gli interventi sul mercato dei cambi
costituiscono per la BNS un importante strumento di politica monetaria
al fine di garantire condizioni monetarie appropriate e poter così assolvere il mandato della stabilità dei prezzi.