VNE, Verona: marginalità in forte crescita, ci stiamo consolidando del mercato retail





(Teleborsa) - "La performance del primo semestre 2025 è sicuramente buona, anzi. C'è stato un incremento del valore della produzione per circa 1,1 milioni, ma quello che risalta all'occhio sicuramente come dato migliore è la. Infatti, con 1,1 milioni in più di fatturato rispetto al pari semestre dell'esercizio precedente abbiamo raddoppiato l'EBITDA, ovvero abbiamo creato circa 870 mila euro in più di margine operativo lordo", commenta, Presidente e Amministratore Delegato di VNE, in un'intervista rilasciata a Teleborsa."Questo ci fa capire quanto la nostra azienda abbia una struttura principalmente a: quando si riesce a superare una certa soglia di fatturato, si riesce ad esprimere forte marginalità"."Questo risultato non è estemporaneo, ma è ilin cui sappiamo bene di aver trainato la nostra società da un mercato a un altro, quindi dal mercato prevalentemente del Game al mercato del Retail. C'è stato bisogno di far conoscere il prodotto e i servizi, ma oggi diciamo che il mercato si sta consolidando e, nel mercato,per la produzione di apparecchi per il trattamento del denaro e per i pagamenti automatizzati", sottolinea il manager."Quindi siamo soddisfatti anche se io, come amministratore delegato, mi aspetto di crescere sempre di più e di crescere sia in termini quantitativi che qualitativi, per esprimere al meglio i risultati di questa società. Siamo convinti - prosegue Verona - che questo sia un trend, quindi. Siamo, anche quelli finanziari, che è un dato molto importante. E chiaramente dobbiamo tenere in considerazione una, perché con tanti modelli e tanti mercati che stiamo affrontando in questo periodo è fisiologico che il magazzino cresca, a cui si aggiunge una crescita dei crediti; ma va sottolineato anche il forte lavoro di, che sono aumentati in maniera meno proporzionale rispetto all'aumento del fatturato e dei crediti".Guardando ai due mercati di sbocco, retail e gaming, l'Ad evidenzia che "gli ordini stanno procedendo molto bene e questo ci conferma appunto che il risultato della semestrale non è estemporaneo, ma è un trend di forte crescita. Dopo la semestrale, anche luglio ha avuto un trend molto positivo sugli ordini. Dopo la pausa di agosto,".VNE, aggiunge il manager, "sta finalmente portando a casa quei risultati che non sono venuti nei due esercizi precedenti: dopo un disastroso 2023 e un 2024 in recupero, il". E tutto ciò "ci dà unadove abbiamo dellemolto importanti su grandi paesi di sbocco come il", conclude Verona.