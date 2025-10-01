Adventure: primo semestre in crescita, accelera sulla diversificazione

Adventure





(Teleborsa) - "Il primo semestre del 2025 è stato un, quindi il primo tema che stiamo vendendo già dalla quotazione è la crescita". Lo ha detto a Teleborsadi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni."Questo èe guardando i numeri si vede come è stato completamente azzeccato l'obiettivo - ha spiegato - La società che abbiamo acquisito, cioè Primo Network, è stata acquisita grazie anche alla Borsa, visto che una buona parte del prezzo è stata pagato in azioni di nuova emissione, per cui di conseguenza a fronte di una parte di proventi raccolti tramite la Borsa, una parte molto piccola di diluizione - grazie anche alle performance di prezzo - sono state utilizzate per portare un fatturato a una crescita del 45%, da 5,6 milioni a 8,2 milioni di euro di questo semestre."Quello che è interessante, ed era un'altra sfida che effettivamente avevamo di fronte al momento della quotazione, era la diversificazione:- sappiamo che le regole di Borsa sono abbastanza chiare - dei clienti più grandi - ha spiegato Grosso - La business unit dell'energia, che era la principale e aveva un'incidenza quasi all'80%, è scesa al 29% dei ricavi. La business unit finance, proprio grazie all'acquisizione di Primo Network è salita al 41% dei ricavi. L'advertising - quindi una business unit che era un po' meno pubblicizzata quando ci siamo quotati, ma non per questo meno strategica - è arrivato al 25% dei ricavi. Questo è importante perché oggi un quarto dei ricavi deriva dall'aver mappato i nostri contatti: nel momento in cui una parte di business dovesse produrre meno delle altre, abbiamo anche la possibilità di lavorare sulla vendita dei cosiddetti leads".L'IR Manager di Adventure ha detto che il management sta "vedendo, perché quello sarà il motore ancora dello sviluppo: quindi non solo ricavi per via endogena, ma anche esogena, in particolare la diversificazione"."L', perché abbiamo acquisito una figura di spicco con oltre 20 anni di esperienza nel settore, soprattutto nello specifico del credito e delle assicurazioni - ha spiegato la- A breve, il 4 ottobre, celebreremo la nostra prima convention aziendale, per questa crescita alla quale noi crediamo molto. Stiamo investendo anche nello sviluppo tecnologico, infatti abbiamo lanciato da poco il nostro primo operatore virtuale con il call center. Ovviamente abbiamo intenzione di avviare anche la rete fisica affidata al Primo Network, che rappresenta un passaggio strategico che consentirà di incrementare l'efficacia commerciale e di ottimizzare i costi. Stiamo: a breve apriremo il secondo negozio in provincia di Torino e poi ne apriremo uno al nord e uno al Sud Italia"."Sicuramente un verticale che vogliamo aggiungere nel nostro portale è la parte delle assicurazioni - ha aggiunto Cozza -per lanciare le assicurazioni per la casa e per i mutui. Poi ci saranno anche altri tre nuovi business, che però in questo momento non posso rivelare perché sono ancora in corso d'opera".