Antin Infrastructure Partners acquista la maggioranza di Swiftair Group

(Teleborsa) - Antin Infrastructure Partners
, società francese di private equity specializzata in infrastrutture, ha annunciato l'acquisto di una quota di maggioranza di Swiftair Group
per supportare una nuova fase di crescita del principale fornitore europeo di soluzioni di leasing di aeromobili e trasporto aereo per merci urgenti.
Con sede a Madrid, Swiftair è stata fondata nel 1996 da Salvador Moreno, che ne ha guidato la forte espansione e che manterrà la carica di CEO e un azionista significativo. L'azienda è leader nella fornitura di aircraft, crew, operations and maintenance (ACMI)
per il trasporto aereo espresso in Europa di merci come prodotti farmaceutici e alimentari. Swiftair fornisce servizi mission-critical a clienti di primaria importanza con cui vanta rapporti di lunga data, molti dei quali decennali, tra cui società di servizi di consegna come DHL, FedEx
e UPS
e operatori postali e pacchi come Royal Mail nel Regno Unito e La Poste in Francia.
L'azienda opera attualmente 77 rotte in oltre 45 paesi con una flotta di 71 aerei, la maggior parte dei quali di proprietà. Inoltre, Swiftair possiede e gestisce un hangar nell'aeroporto di Madrid Barajas. Con un fatturato netto di 342 milioni di euro nel 2024
e oltre 1.350 dipendenti, Swiftair vanta una solida esperienza di crescita organica e consolidamento del mercato, attraverso acquisizioni come Cygnus Air nel 2018 e West Atlantic nel 2019.
Il Mid Cap Fund I di Antin acquisirà una significativa quota di maggioranza in Swiftair, mentre Moreno manterrà una significativa quota di minoranza
, reinvestendo nell'azienda insieme ad altri membri del team dirigenziale, si legge in una nota. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.
Al momento della chiusura, questo investimento sarà il settimo del Mid Cap Fund I
di Antin da a 2,2 miliardi di euro.