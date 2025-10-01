Antin Infrastructure Partners acquista la maggioranza di Swiftair Group

Antin Infrastructure Partners

(Teleborsa) -, società francese di private equity specializzata in infrastrutture, ha annunciato l'per supportare una nuova fase di crescita del principale fornitore europeo di soluzioni di leasing di aeromobili e trasporto aereo per merci urgenti.Con sede a Madrid, Swiftair è stata fondata nel 1996 da Salvador Moreno, che ne ha guidato la forte espansione e che manterrà la carica di CEO e un azionista significativo. L'azienda è leader nellaper il trasporto aereo espresso in Europa di merci come prodotti farmaceutici e alimentari. Swiftair fornisce servizi mission-critical a clienti di primaria importanza con cui vanta rapporti di lunga data, molti dei quali decennali, tra cui società di servizi di consegna come DHL,e operatori postali e pacchi come Royal Mail nel Regno Unito e La Poste in Francia.L'azienda opera attualmente 77 rotte in oltre 45 paesi con una flotta di 71 aerei, la maggior parte dei quali di proprietà. Inoltre, Swiftair possiede e gestisce un hangar nell'aeroporto di Madrid Barajas. Con une oltre 1.350 dipendenti, Swiftair vanta una solida esperienza di crescita organica e consolidamento del mercato, attraverso acquisizioni come Cygnus Air nel 2018 e West Atlantic nel 2019.Il Mid Cap Fund I di Antin acquisirà una significativa quota di maggioranza in Swiftair, mentre, reinvestendo nell'azienda insieme ad altri membri del team dirigenziale, si legge in una nota. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.Al momento della chiusura, questo investimento sarà ildi Antin da a 2,2 miliardi di euro.