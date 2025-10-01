BEI e Intesa Sanpaolo finanziano con 750 milioni lo sviluppo delle rinnovabili e la filiera

(Teleborsa) - BEI
- Banca Europea per gli Investimenti e Intesa Sanpaolo
, attraverso la Divisione Corporate e Investment Banking di IMI, hanno siglato un accordo per due finanziamenti del valore di 750 milioni
di euro a sostegno dello sviluppo delle energie rinnovabili e della relativa filiera
. Le risorse contribuiranno a finanziare la costruzione di impianti di energia rinnovabile
per complessivi 2GW ed a mobilitare investimenti per oltre 4,5 miliardi di euro
nell'economia reale.
"Con questi accordi promuoviamo non solo la produzione di energia rinnovabile, ma anche la crescita di una filiera industriale strategica per rafforzare la competitività dell'Unione Europea. La nostra collaborazione con Intesa Sanpaolo è sempre più focalizzata sulla promozione della decarbonizzazione dell'economia e dimostra l'impegno congiunto nel guidare la transizione energetica e rafforzare la sicurezza energetica in tutto il Paese", ha dichiarato la Vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti
.
"L'obiettivo di queste operazioni è facilitare e supportare investimenti di lungo termine in grado di generare valore per le aziende, i territori e l'intero sistema economico. - ha sottolineato Mauro Micillo
, Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking IMI di Intesa Sanpaolo - Il nostro impegno come gruppo è quello di supportare le aziende nel percorso di transizione energetica, rafforzando un settore sempre più chiave per la crescita sostenibile e la competitività dell'economia italiana ed europea. Per raggiungere questi obiettivi, è essenziale una cooperazione pubblico-privato ancora più stretta, in grado di innovare il settore e stimolare nuovi investimenti, come dimostra questo importante accordo firmato con la BEI".
Il primo accordo
consiste in un prestito quadro da 500 milioni di euro
a sostegno di progetti di energia rinnovabile
, in particolare impianti fotovoltaici, eolici onshore e sistemi di accumulo elettrico, nonché, in misura minore, iniziative nel settore delle bioenergie
. I singoli progetti saranno realizzati principalmente in Italia
(circa l'80%), ma anche in altri Paesi dell'UE. Poiché l'operazione è pienamente in linea con gli obiettivi di REPowerEU
, i fondi della BEI finanzieranno fino al 75% dei costi
anziché la percentuale standard del 50%.
Si stima che questa linea di credito contribuirà a sbloccare 670 milioni di euro di investimenti
e consentirà la generazione di circa 500 MW di nuova capacità rinnovabile
, con una produzione annua prevista di circa 1.200 GWh, equivalente al consumo energetico annuo di oltre 400.000 famiglie italiane. In più, la realizzazione e la gestione degli impianti contribuiranno alla creazione di circa 2.300 posti di lavoro diretti
durante la fase di costruzione e circa 180 posti di lavoro permanenti
durante la fase di esercizio.
Il secondo accordo
prevede una controgaranzia di 250 milioni
di euro nell'ambito del Pacchetto Eolico
da 6,5 ??miliardi di euro annunciato dalla BEI alla COP28 di Dubai. La controgaranzia, supportata da InvestEU
, il programma di investimenti dell'Unione Europea, consentirà ad Intesa di attivare un portafoglio di garanzie bancarie fino a 500 milioni
di euro, destinato a supportare la filiera e l'interconnessione della rete elettrica per nuovi investimenti nel settore eolico europeo. L'elevato effetto leva
della controgaranzia della BEI libererà ulteriori finanziamenti per sostenere l'aumento della produzione e accelerare lo sviluppo dell'energia eolica, contribuendo a stimolare circa 4 miliardi di euro di investimenti
nell'economia reale e a generare circa 1,6 GW di nuova capacità rinnovabile ogni anno
.