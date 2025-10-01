Compagnia dei Caraibi, dai revisori impossibilità di esprimere conclusione su bilancio semestrale

(Teleborsa) - La società di revisione KPMG
ha effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2025 di Compagnia dei Caraibi
che si è conclusa con la dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione
.
La relazione di revisione contiene un paragrafo intitolato “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione”, richiamando quanto riportato dagli Amministratori nella Nota Integrativa al paragrafo “Continuità aziendale” in merito agli
eventi e circostanze che indicano l’esistenza di una significativa incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità
, rispettivamente del Gruppo Compagnia dei Caraibi, di continuare ad operare come un’entità in funzionamento
.