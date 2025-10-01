Eprcomunicazione, Albanese: semestrale conferma bontà piano industriale, focus su integrazioni e sinergie





(Teleborsa) - "Lacon un fatturato di circa 5 milioni, che si confronta con i 3,5 milioni dello scorso anno, che ha registrato quindi un aumento sostanziale pari al 42%, derivante da incrementi di portata rilevante da parte sia di Eprcomunicazione (+39%) sia della controllata Justbit (+47%)", commenta, Amministratore Delegato di Eprcomunicazione, in un'intervista rilasciata a Teleborsa."Anche l’Ebitda è salito tantissimo perché siamo passati dai 33mila euro dello scorso anno ai bei 693mila euro di questa semestrale. Questo - prosegue il manager - ci rende contenti e ci fae con la".Siamo contenti di potere constatare anche la risposta del mercato a questi numeri, con un effetto positivo dell'".Per quanto riguarda invece l’ampliamento del portafoglio, Eprcomunicazione ha recentemente concluso l’, una società creativa presente a Milano. "L’intenzione è appunto quella di posizionarci su unae aumentare il fatturato non solo per vie esterne ma anche facendomettendo a disposizione dei nostri clienti tutti i servizi che ora il gruppo offre", precisa Albanese.Ilrappresenta per il Gruppo un vantaggio competitivo e si integra con la strategia di espansione geografica e di posizionamento perchè "ci permette di affacciarci al mercato fornendo ai nostri clienti un approccio particolare, ovverocapace di offrire una serie completa di servizi"."E devo dire che il mercato sta premiando questo approccio perché il cliente tende sempre di più a volere, a volere unacon tempi di soluzione molto veloci: potere parlare con un unico interlocutore per più servizi diventa più semplice per il cliente"."Con l’operazione che stiamo portando avanti abbiamo già potuto constatare che il, perché abbiamo acquisito dei clienti lavorando prima a quattro mani con Justbit ed Eprcomunicazione e ora a sei mani con Cernuto Pizzigoni & Partners, acquisendo delle", osserva il CEO. "L’ottica è quello di potere integrare nel nostro gruppoe potere in questo modo offrire ai nostri clienti una".E riguardo all'aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di ufficio stampa per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni del, l'Ad osserva che trattandosi di un "evento di rilevanza globale è piuttosto complesso gestire la, perché bisogna parlare a un; e tutto questo deve essere fatto con contenuti di qualità e garantendo la coerenza degli stessi. Questo non è affatto facile perché tra l’altro bisogna anche fare". E infatti "oltre a occuparci dell’ufficio stampa noi ci occupiamo anche dele capire come il web reagisce alle notizie che appaiono sui media tradizionali".Senza dubbio, conclude Albanese, "questa è stata ed è tutt’ora un’e unaper mettere a frutto lee quindi anche un modo per".