Eprcomunicazione, Albanese: semestrale conferma bontà piano industriale, focus su integrazioni e sinergie

(Teleborsa) - "La semestrale 2025 si è conclusa molto bene
con un fatturato di circa 5 milioni, che si confronta con i 3,5 milioni dello scorso anno, che ha registrato quindi un aumento sostanziale pari al 42%, derivante da incrementi di portata rilevante da parte sia di Eprcomunicazione (+39%) sia della controllata Justbit (+47%)", commenta Daniele Albanese
, Amministratore Delegato di Eprcomunicazione, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.
"Anche l’Ebitda è salito tantissimo perché siamo passati dai 33mila euro dello scorso anno ai bei 693mila euro di questa semestrale. Questo - prosegue il manager - ci rende contenti e ci fa guardare al prossimo trimestre con speranza
e con la sicurezza di mantenere questo trend di crescita
e chiudere l’anno in un modo molto importante
".
Siamo contenti di potere constatare anche la risposta del mercato a questi numeri, con un effetto positivo dell'andamento del titolo in Borsa
".
Per quanto riguarda invece l’ampliamento del portafoglio, Eprcomunicazione ha recentemente concluso l’acquisizione del 51% di Cernuto Pizzigoni & Partners
, una società creativa presente a Milano. "L’intenzione è appunto quella di posizionarci su una clientela del nord Italia
e aumentare il fatturato non solo per vie esterne ma anche facendo sinergie commerciali
mettendo a disposizione dei nostri clienti tutti i servizi che ora il gruppo offre", precisa Albanese.
Il connubio tra competenze giornalistiche, media e digital factory
rappresenta per il Gruppo un vantaggio competitivo e si integra con la strategia di espansione geografica e di posizionamento perchè "ci permette di affacciarci al mercato fornendo ai nostri clienti un approccio particolare, ovvero diventare un interlocutore unico
capace di offrire una serie completa di servizi".
"E devo dire che il mercato sta premiando questo approccio perché il cliente tende sempre di più a volere ottimizzare il budget
, a volere una risposta rapida
con tempi di soluzione molto veloci: potere parlare con un unico interlocutore per più servizi diventa più semplice per il cliente".
"Con l’operazione che stiamo portando avanti abbiamo già potuto constatare che il piano industriale avesse una idea valida
, perché abbiamo acquisito dei clienti lavorando prima a quattro mani con Justbit ed Eprcomunicazione e ora a sei mani con Cernuto Pizzigoni & Partners, acquisendo delle gare importanti
", osserva il CEO. "L’ottica è quello di potere integrare nel nostro gruppo know how ulteriore
e potere in questo modo offrire ai nostri clienti una gamma di servizi sempre maggiore
".
E riguardo all'aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di ufficio stampa per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni del Giubileo 2025
, l'Ad osserva che trattandosi di un "evento di rilevanza globale è piuttosto complesso gestire la comunicazione, che è estremamente articolata e multilivello
, perché bisogna parlare a un pubblico variegato
; e tutto questo deve essere fatto con contenuti di qualità e garantendo la coerenza degli stessi. Questo non è affatto facile perché tra l’altro bisogna anche fare coesistere e integrare i canali della comunicazione tradizionali con quelli digitali
". E infatti "oltre a occuparci dell’ufficio stampa noi ci occupiamo anche del monitoraggio costante del sentimento della rete
e capire come il web reagisce alle notizie che appaiono sui media tradizionali".
Senza dubbio, conclude Albanese, "questa è stata ed è tutt’ora un’occasione unica
e una grande opportunità
per mettere a frutto le nostre competenze integrate
e quindi anche un modo per validare il nostro piano industriale
".