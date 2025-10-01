Fervi, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato a 18,2 euro
per azione (dai precedenti 20,3 euro) il fair value
su Fervi
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, confermando la raccomandazione
"Add
" (upside potenziale del 21%).
Commentando i risultati del primo semestre del 2025
, gli analisti scrivono che la società ha registrato un fatturato di 25,1 milioni di euro (-13,7% su base annua), inferiore alle loro stime di 27 milioni di euro (-7,1%), influenzato dal persistente rallentamento dell'attività industriale in Italia e nell'UE
. L'EBITDA è sceso a 3,3 milioni di euro (-22,5% su base annua), inferiore alle stime di 4,3 milioni di euro (-22,7%), con un margine in calo al 13,1% dal 14,6% del primo semestre del 2024 a causa del calo del fatturato e della leva operativa. L'utile netto si è attestato a 1,2 milioni di euro (-37,1% su base annua), inferiore alle stime di 1,7 milioni di euro, influenzato da un'aliquota fiscale effettiva più elevata del 36,5%, ma beneficiando di utili su cambi per 0,2 milioni di euro.
KT&Partners ha rivisto le stime finanziarie del gruppo per il periodo FY25-28
, a seguito della pubblicazione dei risultati del primo semestre del 2025, che sono stati inferiori alle aspettative, a causa di un contesto macroeconomico più debole del previsto e delle difficoltà a breve termine nel ritorno alla crescita. Prevede ora che il fatturato per il 2025 scenderà a 49,5 milioni di euro (-8,5% su base annua), al di sotto della precedente stima di 52,8 milioni di euro. Prevede che il fatturato raggiungerà i 55,6 milioni di euro nel 2028 anziché i 57,9 milioni di euro. A livello di EBITDA, stima ora un EBITDA per il 2025 a 6,8 milioni di euro (rispetto ai 7,8 milioni di euro stimati in precedenza), con un margine del 13,7%, per poi raggiungere gli 8,9 milioni di euro nel 2028, con margini in ripresa al 16%. Per quanto riguarda il risultato finale, prevede un utile netto per il 2025 a 2,6 milioni di euro (margine del 5,2%), inferiore alla precedente stima di 3,2 milioni di euro; a partire dal 2026, l'utile beneficerà della fine dell'ammortamento del know-how ereditato dall'acquisizione di Rivit. Infine, prevede un indebitamento netto per il 2025 pari a 4,5 milioni di euro (rispetto ai 4,7 milioni di euro della precedente stima), favorito da un minore apporto di cassa netto. Per gli anni successivi, prevede una distribuzione di dividendi pari a quasi 3 milioni di euro.