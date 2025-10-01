Gaza, Trump: "Se Hamas rifiuta il piano sarà l'inferno"

(Teleborsa) - Sale la pressione superché accetti il. Donald Trump ha dato 3-4 giorni al gruppo islamista per accettare il piano di pace, in caso contrario, ha minacciato, "espierà all'inferno". Ma un rifiuto del piano di Donald Trump per la Striscia di Gaza resta l'opzione più probabile, ha dichiarato alla Bbc una fonte anonima indicata dall'emittente britannica come interna alla leadership di Hamas. Secondo la fonte, il piano "è al servizio degli interessi d'Israele e ignora quelli del popolo palestinese", mentre Hamas difficilmente può accettare la condizione di un disarmo immediato. Inoltre, il dispiegamento di una cosiddetta "Forza internazionale di stabilizzazione", a tutela di un'autorità transitoria a guida occidentale, rappresenterebbe "una nuova forma di occupazione".In vista dell'intensificarsi dei combattimenti a Gaza city in quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni di guerra se Hamas accetterà il piano Trump,in direzione nord verso la città a partire da mezzogiorno (le 11 in Italia). Mentre gli spostamenti verso sud saranno consentiti e continueranno senza l'ispezione dell'esercito. L'esercito si aspetta che in questi giorni Hamas aumenti gli attacchi alle truppe. Secondo le stime israeliane, oltre 800mila persone hanno già lasciato Gaza city dopo i numerosi avvisi di evacuazione.Intanto ilè arrivato in Qatar, inviato dal presidente Erdogan, per partecipare ai colloqui con Hamas sul piano Trump. A Gerusalemme il team negoziale potrebbe ricevere da un momento all'altro dal governo l'indicazione di partire per nuovi colloqui. Il presidente degli Stati Uniti, riferiscono fonti ben informate, si aspetta che Ankara e Doha facciano la loro parte fino in fondo. Specie perché entrambi ospitano da anni la leadership politica di Hamas, con quel che ne consegue. I Paesi arabi e islamici, lunedì sera hanno rilasciato una dichiarazione congiunta accogliendo con favore gli sforzi dell'amministrazione Usa per mettere la parola fine sul conflitto. Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto si sono detti pronti a "cooperare positivamente" con gli Usa.Se Hamas rifiuterà il piano e la guerra dovesse continuare per "distruggere Hamas". Una piccola apertura da parte dell'organizzazione terroristica è trapelata attraverso Sky news Arabia: Hamas ha chiesto una serie di chiarimenti sulle garanzie che la guerra non riprenderà dopo che Netanyahu avrà ricevuto gli ostaggi, sul calendario del ritiro dell'Idf, sulla portata del ritiro e sulle garanzie contro futuri attacchi ai leader del movimento all'estero.La, ha definito il lavoro del presidente americano "sincero e determinato", impegnandosi ad attuare entro due anni lo sviluppo di programmi di studio in linea con gli standard Unesco (con l'esclusione dai libri di testo di concetti antisemiti e che inneggiano alla distruzione di Israele) e l'abolizione di leggi in base alle quali vengono erogati pagamenti alle famiglie di detenuti palestinesi e terroristi arrestati o condannati. "Affermiamo la disponibilità a collaborare con gli Stati Uniti e tutte le parti per raggiungere la pace", si legge nella dichiarazione a nome dello Stato di Palestina. Tuttavia nel documento reso noto dalla Casa Bianca uno specifico riferimento alla nascita dello Stato palestinese non c'è. Il documento indica il futuro di Gaza contenuto in "un piano economico di sviluppo per ricostruire e rilanciare la Striscia che sarà creato convocando un gruppo di esperti che hanno contribuito alla nascita di alcune delle moderne città-miracolo del Medio Oriente". In conferenza stampa Trump lunedì sera ha sottolineato che Bibi rimane "fermo nella sua opposizione a uno Stato di Palestina" ma "capisce che è tempo di mettere fine alla guerra a Gaza". Netanyahu deve tenersi in equilibrio con il suo governo, specie con i(soprattutto quest'ultimo) che già paventano di far crollare l'esecutivo. In un lungo post sui social, Smotrich ha definito un "clamoroso fallimento diplomatico" il piano di pace a guida statunitense.Nel piano è previsto un ritirocon tempi non specificati e il ritorno degli ostaggi.