Generali Real Estate e Percassi acquistano Oriocenter per 470 milioni di euro

(Teleborsa) - Generali Real Estate e Gruppo Percassi hanno concluso l'acquisizione, mediante un fondo immobiliare istituito e gestito da Generali Real Estate SGR, della Galleria Commerciale del Centro Commerciale Oriocenter da Commerz Real.

Il fondo che ha acquisito la proprietà di Oriocenter è partecipato al 50% da Gruppo Percassi, e al 50% da un fondo paneuropeo di diritto lussemburghese specializzato in dominant shopping centers gestito da Generali Real Estate SGR in qualità di investment manager. Il controvalore complessivo dell'operazione è di circa 470 milioni di euro.

Gruppo Percassi è il property manager del centro commerciale sin dalla sua inaugurazione nel 1998 e continuerà a svolgere tale attività. Generali Real Estate agirà come asset manager del centro commerciale.

Situato alle porte di Bergamo e collegato all'Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, Oriocenter è il primo centro commerciale in Italia per superficie e ampiezza dell'offerta, nonché uno dei più grandi d'Europa. Oggi Oriocenter si sviluppa su 105.000 metri quadri e ospita 300 negozi, tra cui 57 punti ristoro, 2 food court, 14 sale cinematografiche, un ipermercato e oltre 7.000 posti auto.

