Generali Real Estate e Percassi acquistano Oriocenter per 470 milioni di euro

(Teleborsa) -hanno concluso l', mediante un fondo immobiliare istituito e gestito da Generali Real Estate SGR, dellada Commerz Real.Il fondo che ha acquisito la proprietà di Oriocenter è partecipato al 50% da Gruppo Percassi, e al 50% da un fondo paneuropeo di diritto lussemburghese specializzato in dominant shopping centers gestito da Generali Real Estate SGR in qualità di investment manager. Ildell'operazione è di circaGruppo Percassi è il property manager del centro commerciale sin dalla suae continuerà a svolgere tale attività. Generali Real Estate agirà come asset manager del centro commerciale.Situato alle porte di Bergamo e collegato all'Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, Oriocenter è ile ampiezza dell'offerta, nonché uno dei più grandi d'Europa. Oggi Oriocenter si sviluppa su 105.000 metri quadri e ospita 300 negozi, tra cui 57 punti ristoro, 2 food court, 14 sale cinematografiche, un ipermercato e oltre 7.000 posti auto.