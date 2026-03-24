Allcore, ricavi in crescita e margini in calo nel 2025 con variazione perimetro

(Teleborsa) - Allcore (già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite pari a 44,3 milioni di euro, rispetto a 43,2 milioni del FY2024. Il valore della produzione è pari a 45,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea con 45,8 milioni del FY2024. L'EBITDA è pari a 2,3 milioni di euro, rispetto a 5,7 milioni del FY2024, mentre l'EBITDA adjusted è pari a 2,7 milioni di euro, rispetto a 5,8 milioni del FY2024. L'utile di Gruppo è pari a 36 mila euro, rispetto a 1,1 milioni del FY2024.



La società spiega che, nel corso del 2025, ha confermato la tenuta del core business, con ricavi in crescita nonostante la significativa evoluzione del perimetro di consolidamento rispetto al 2024. L’esercizio 2025 vede infatti un perimetro di consolidamento differente che non include più integralmente il contributo di alcune Business Unit (Instant Buyer - Real Estate e QRE3), che si traducono in una minore contribuzione al valore della produzione per circa 1,3 milioni e all’EBITDA per circa 1 milione.



"Il 2025 è stato un anno di profonda evoluzione strategica e organizzativa - ha commentato l'AD Gianluca Massini Rosati - Abbiamo proseguito la focalizzazione del Gruppo sul core business, riducendo progressivamente l’esposizione al comparto real estate, e allo stesso tempo abbiamo investito nella semplificazione societaria, nel rafforzamento della struttura organizzativa e nello sviluppo tecnologico. Le fusioni perfezionate nel corso dell’esercizio e l’entrata in funzione del nuovo ERP di Gruppo hanno richiesto attenzione manageriale e generato costi di transizione, ma hanno posto basi più solide per un’organizzazione più efficiente e integrata. Sul fronte commerciale, abbiamo accelerato l’evoluzione verso un modello di acquisizione sempre più multicanale, affiancando al digital marketing nuovi canali relazionali e phygital come Partnership e Allcore Professional Network. Riteniamo che questa impostazione, insieme agli investimenti in Yuxme, Software & AI e Allcore Mind, rappresenti la base più coerente per sostenere la crescita futura del Gruppo".



Al 31 dicembre 2025 la Posizione Finanziaria Netta resta cash positive per 3,5 milioni di euro (vs. 2,2 milioni al 31 dicembre 2024) pur in un esercizio caratterizzato da assorbimento di cassa operativo, legato alla transizione del perimetro, agli investimenti organizzativi e alla dinamica del capitale circolante. Tale valore, inoltre, non include i saldi attivi della tesoreria in criptovalute (iscritta nelle immobilizzazioni immateriali), né la quota dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie non ancora liquidati per un totale di 1,4 milioni.



Nel 2026 il Gruppo si concentrerà sul ?rafforzamento del modello di acquisizione e commerciale multicanale volto a sostenere il progressivo miglioramento della redditività del core business e ad una ?maggiore disciplina nell’assorbimento di cassa e nell’efficienza operativa.

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