Italia - Hainan, ICCF apre il dialogo: incontro a Milano con Governatore Bateer

(Teleborsa) - Lo scorso 29 settembre, presso l’Hotel Excelsior Gallia di Milano, si è tenutoin occasione della visita ufficiale del Governatore dell’Isola di Hainanompagnato da una delegazione istituzionale di dieci membri.L’incontro, introdotto dache è stato in missione ad Hainan lo scorso mese di luglio, ha riunito una selezione di imprenditori e manager italiani attivi nei settori moda e lifestyle, in un momento di confronto diretto con le istituzioni cinesi per esplorare nuove opportunità di collaborazione.Dopo un saluto iniziale di Boselli,ha illustrato le prospettive del Free Trade Port di Hainan, presentando il progetto come piattaforma strategica per attrarre investimenti esteri qualificati, con particolare interesse verso l’eccellenza manifatturiera italiana.ha dichiarato Boselli.Durante i lavori, ogni azienda italiana presente ha condiviso il proprio mue i messaggi chiave emersi: l’alto interesse delle imprese italiane per il mercato cinese e il riconoscimento, da parte di Hainan, del valore strategico della creatività e della competenza italiana. Bateer ha sottolineato come questo rappresenti solo l’inizio di una collaborazione promettente.Con questo appuntamento,si conferma un punto di riferimento per le imprese italiane, offrendo un accesso qualificato al dialogo con le istituzioni cinesi e contribuendo a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuove relazioni economiche in un mercato sempre più globale.