Markbass, performance semestrale guidata dalle nuove linee MarkInstruments e Markbass Blackline

Markbass

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2025 con ilin crescita a 5,7 milioni rispetto a 5,5 milioni nel semestre 2024, trainato dall’incremento dei(5,4 milioni rispetto a 4,9 milioni nel semestre 2024), un dato particolarmente positivo considerando che la prima parte dell’anno registra storicamente ricavi più contenuti. Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, si evidenzia inoltre il trend di forte recupero già mostrato a partire dalla seconda metà del 2024.La performance è stata guidata principalmente dalle nuove linee(+22,0% YoY) e(+30,3% YoY). Entrambe hanno confermato la capacità della Società di intercettare le tendenze globali del settore audio e musicale, caratterizzato da una domanda crescente di esperienze audio di alta qualità, dall’espansione delle tecnologie smart home e dei sistemi portatili, e dall’adozione di soluzioni più efficienti come gli amplificatori di classe D.L’è pari a 679 mila euro, sostanzialmente stabile rispetto a 680 mila al 30 giugno 2024, con il relativo margine del 12,6% sul Valore della produzione.Il conto economico chiude con undi periodo pari a 37 mila euro (risultato di periodo negativo per 5 mila Euro nel semestre 2024).L’a fine semestre è pari a 4,3 milioni, con un incremento del 3,1% rispetto a 4,2 milioni al 31 dicembre 2024.Il Presidente di Markbass,, ha così commentato: "Siamo orgogliosi di presentare al mercato i primi risultati semestrali da società quotata, che evidenziano un fatturato in crescita e un utile positivo, confermando la validità del nostro modello industriale. Le nuove linee MarkInstruments e Markbass Blackline, insieme al successo della gamma MB58R, hanno registrato performance superiori alla media del settore e dimostrano la nostra capacità di intercettare trend globali in forte espansione: dalla crescente domanda di esperienze audio di alta qualità all’adozione di soluzioni tecnologiche digitali ed energeticamente efficienti".