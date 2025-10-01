Markbass, titolo sospeso per eccesso di rialzo al debutto su EGM

(Teleborsa) - Martedì sono iniziate le negoziazioni su Euronext Growth Milan
delle azioni ordinarie e dei warrant di Markbass, azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, sistemi audio, strumenti musicali e corde strumentali. La prima giornata di negoziazioni è stata caratterizzata da un grande entusiasmo da parte degli investitori, che hanno mostrato notevole interesse e apprezzamento nei confronti della Società.
Il Presidente di Markbass, Marco De Virgiliis
, ha commentato: "Il debutto in Borsa segna per la nostra Società un passaggio fondamentale di crescita e di apertura verso la comunità finanziaria. L’ingresso in quotazione ci consente di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo, cogliere le opportunità offerte da mercati in rapida crescita
come l’Asia-Pacifico e creare valore sostenibile per i nostri azionisti, clienti e partner".
Markbass ha debuttato con una capitalizzazione di circa 14 milioni di euro, dopo aver raccolto circa 6 milioni in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,60 euro (uno virgola sessanta). Il titolo, sospeso per eccesso di rialzo
, ha chiuso a un virtuale 2,7 euro per azione
, segnando un teorico +69,38% rispetto al prezzo di offerta
.
Oltre alle azioni ordinarie, l’offerta prevede l’assegnazione agli investitori delle azioni bonus share
che saranno assegnate nella misura di 1 bonus share per ogni 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
In seguito al collocamento, il capitale sociale di Markbass è composto da 8.740.000 azioni ordinarie, divise tra: Marco De Virgiliis al 57,21%
, Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) al 10,73%, Eiffel Investment Group al 8,94% e il mercato al 23,12%.
L’azionista Marco De Virgiliis
ha sottoscritto nei confronti dell’Euronext Growth Advisor e del joint global coordinator un lock-up di 18 mesi
a partire dalla data di inizio negoziazioni.