Markbass, titolo sospeso per eccesso di rialzo al debutto su EGM

(Teleborsa) - Martedì sonodelle azioni ordinarie e dei warrant di Markbass, azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, sistemi audio, strumenti musicali e corde strumentali. La prima giornata di negoziazioni è stata caratterizzata da un grande entusiasmo da parte degli investitori, che hanno mostrato notevole interesse e apprezzamento nei confronti della Società.Il Presidente di Markbass,, ha commentato: "Il debutto in Borsa segna per la nostra Società un passaggio fondamentale di crescita e di apertura verso la comunità finanziaria. L’ingresso in quotazione ci consente dicome l’Asia-Pacifico e creare valore sostenibile per i nostri azionisti, clienti e partner".Markbass ha debuttato con una capitalizzazione di circa 14 milioni di euro, dopo aver raccolto circa 6 milioni in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,60 euro (uno virgola sessanta). Il titolo,, ha chiuso a un, segnando unOltre alle azioni ordinarie, l’offerta prevede l’assegnazione agli investitori delleche saranno assegnate nella misura di 1 bonus share per ogni 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.In seguito al collocamento, il capitale sociale di Markbass è composto da 8.740.000 azioni ordinarie, divise tra:, Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) al 10,73%, Eiffel Investment Group al 8,94% e il mercato al 23,12%.L’azionistaha sottoscritto nei confronti dell’Euronext Growth Advisor e del joint global coordinator una partire dalla data di inizio negoziazioni.