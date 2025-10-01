Nike, aumento a sorpresa dei ricavi trimestrali mentre l'utile cala meno delle attese

NIKE

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'abbigliamento sportivo, ha chiuso ildell'anno fiscale 2026 (terminato il 31 agosto 2025) conpari a 11,7 miliardi di dollari, in aumento dell'1% su base reported e in calo dell'1% a cambi costanti (rispetto alle stime degli analisti di un calo del 5,1% a 11 miliardi di dollari, secondo dati LSEG). Ilè diminuito di 320 punti base, attestandosi al 42,2%, principalmente a causa del prezzo medio di vendita più basso, che riflette maggiori sconti e un mix di canali più ampio, nonché dei dazi doganali più elevati in Nord America.L'è stato di 0,7 miliardi di dollari, in calo del 31%, e l'è stato di 0,49 dollari, in calo del 30% (contro le stime di 27 centesimi)."In questo trimestre, NIKE ha guidato i progressi attraverso le nostre azioni Win Now nelle nostre aree prioritarie di Nord America, Wholesale e Running - ha dichiarato il- Sebbene stiamo ottenendo successi, abbiamo ancora molto lavoro da fare per portare tutti gli sport, le aree geografiche e i canali su un percorso simile, gestendo un ambiente operativo dinamico".Ledi NIKE sono state di 8,1 miliardi di dollari, in calo del 2% rispetto all'anno precedente, a causa di una diminuzione delle unità, parzialmente compensata dall'aumento dei costi dei prodotti, dovuto principalmente ai dazi doganali più elevati in Nord America."Sono incoraggiato dallo slancio che abbiamo generato nel trimestre, ma i progressi non saranno lineari, poiché le dimensioni del nostro business si riprenderanno con tempistiche diverse - ha affermato il- Pur affrontando diverse difficoltà esterne, i nostri team sono concentrati sull'esecuzione rispetto a ciò che possiamo controllare".