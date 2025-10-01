Milano 15:44
42.956 +0,54%
Nasdaq 15:44
24.610 -0,01%
Dow Jones 15:44
46.397 0,00%
Londra 15:44
9.428 +0,83%
Francoforte 15:44
24.057 +0,74%

Oro e Bitcoin volano dopo inizio Shutdown: cosa aspettarsi

Finanza
(Teleborsa) - Lo Shutdown sta avendo riflessi evidenti sui mercati finanziari, colpendo negativamente il biglietto verde, che fa le spese dell'incertezza provocata dalla serrata degli uffici pubblici, ed innescando un'ondata di acquisti sui cosiddetti beni rifugio, in primis l'Oro che è tradizionalmente la via di fuga preferita dagli investitori in fasi di incertezza, e poi anche il Bitcoin, diventato nell'ultimo anno o due un altro asset "alterativo" al mercato azionario e obbligazionario in periodi di incertezza e crisi.

Fermi invece i rendimenti dei Treasury, in attesa di capire quanto durerà la serrata degli uffici federali, mentre il dollaro perde terreno sulle principali valute. Il dollar index cede lo 0,2% a 97,27 punti, mentre l'euro è lievitato sino a 1,172 dollari su un massimo di 1,178 USD.

L'oro brilla più che mai

Il prezzo spot dell'oro ha raggiunto nuovi record questa mattina, raggiungendo un valore di 3.893 dollari l'oncia, nuovo massimo storico per il metallo prezioso. Il Future per consegna dicembre quotato al Comex ha oltrepassato i 3.918 dollari.

E mentre gli analisti di Bnp Paribas e Morningstar già guardano con più interesse al traguardo dei 4.000 dollari, che sino al qualche mese fa sembrava un'utopia, il mercato sconta l'impatto dello shutdown USA e soprattutto la sua estensione temporale, che avrà effetti economici importanti sull'economia USA. La serrata degli uffici pubblici condizionerà anche i dati statistici in agenda per i prossimi giorni, inclusi quelli del mercato del lavoro, lasciando la Federal Reserve al buio sul da farsi.

Tutto questo si aggiunge ad una serie di altri fattori, quali i conflitti in Medioriente e in Ucraina, la crisi in Francia e gli effetti distorsivi della politica dei dazi annunciata da Donald Trump.

Corre anche il Bitcoin

Il Bitcoin, parallelamente, è schizzato al rialzo, confermandosi un asset alternativo rispetto ad impieghi più rischiosi come il mercato azionario, dopo che il legislatore statunitense non è riuscito a raggiungere un accordo sulla legge di bilancio.

Bitcoin è salito del 2,7% a 116.494 dollari, poco sotto i 123mila dollari raggiunti a metà agosto, che rappresenta per il momento, il massimo storico per la criptovaluta. Quest'anno il Bitcoin è cresciuto di circa il 25%, sostenuto dagli acquisti degli istituzionali a Wall Street, che stanno iniziando a considerare questo asset un'allocazione di portafoglio affidabile in periodi come quello attuale.

Rendimenti Treasury fermi

Nel frattempo, i rendimenti dei Treasury risultano pressoché invariati, mentre gli investitori monitorano le conseguenze della chiusura delle attività governative. Il rendimento dei titoli decennali è rimasto sostanzialmente fermo al 4,14%, mentre quello a 2 anni ha perso appena 1 punto base, attestandosi al 3,594% ed il rendimento dei titoli a 30 anni, cui sono legati i mutui, è salito di poco più di un punto base, attestandosi al 4,7447%. Un andamento che testimonia l'incertezza del mercato, in attesa di capire quanto durerà la serrata e come potrebbe muoversi la Fed nel prossimo futuro.
