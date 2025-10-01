Oro e Bitcoin volano dopo inizio Shutdown: cosa aspettarsi

L'oro brilla più che mai

Corre anche il Bitcoin

Rendimenti Treasury fermi

(Teleborsa) - Losta avendo, colpendo negativamente il, che fa le spese dell'incertezza provocata dalla serrata degli uffici pubblici, ed innescando un'ondata di, in primische è tradizionalmente la via di fuga preferita dagli investitori in fasi di incertezza, e poi anche, diventato nell'ultimo anno o due un altro asset "alterativo" al mercato azionario e obbligazionario in periodi di incertezza e crisi., in attesa di capire quanto durerà la serrata degli uffici federali, mentresulle principali valute. Il dollar index cede lo 0,2% a 97,27 punti, mentre l'euro è lievitato sino a 1,172 dollari su un massimo di 1,178 USD.Ilha raggiunto nuovi record questa mattina, raggiungendo un valore di, nuovo massimo storico per il metallo prezioso. Ilper consegna dicembre quotato al Comex haE mentre gli analisti di Bnp Paribas e Morningstar già guardano con più interesse al, che sino al qualche mese fa sembrava un'utopia, il mercato sconta l'impatto dello shutdown USA e soprattutto la sua estensione temporale, che avrà effetti economici importanti sull'economia USA. Ladegli uffici pubbliciin agenda per i prossimi giorni, inclusi quelli del mercato del lavoro, lasciando lasul da farsi.Tutto questo si aggiunge ad una serie di altri fattori, quali i, la crisi ine gli effetti distorsivi dellaannunciata da Donald Trump.Il, parallelamente,, confermandosi un asset alternativo rispetto ad impieghi più rischiosi come il mercato azionario, dopo che il legislatore statunitense non è riuscito a raggiungere un accordo sulla legge di bilancio., poco sotto i 123mila dollari raggiunti a metà agosto, che rappresenta per il momento, il massimo storico per la criptovaluta. Quest'anno il Bitcoin è cresciuto di circa il 25%, sostenuto dagli acquisti degli istituzionali a Wall Street, che stanno iniziando a considerare questo asset un'allocazione di portafoglio affidabile in periodi come quello attuale.Nel frattempo, i, mentre gli investitori monitorano le conseguenze della chiusura delle attività governative. Il rendimento deiè rimasto sostanzialmentementre quelloha perso appena 1 punto base, attestandosied il rendimento dei titoli, cui sono legati i mutui, è salito di poco più di un punto base, attestandosi. Un andamento che testimonia l'incertezza del mercato, in attesa di capire quanto durerà la serrata e come potrebbe muoversi la Fed nel prossimo futuro.