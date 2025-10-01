Oro e Bitcoin volano dopo inizio Shutdown: cosa aspettarsi

(Teleborsa) - Lo Shutdown
sta avendo riflessi evidenti sui mercati finanziari
, colpendo negativamente il biglietto verde
, che fa le spese dell'incertezza provocata dalla serrata degli uffici pubblici, ed innescando un'ondata di acquisti sui cosiddetti beni rifugio
, in primis l'Oro
che è tradizionalmente la via di fuga preferita dagli investitori in fasi di incertezza, e poi anche il Bitcoin
, diventato nell'ultimo anno o due un altro asset "alterativo" al mercato azionario e obbligazionario in periodi di incertezza e crisi. Fermi invece i rendimenti dei Treasury
, in attesa di capire quanto durerà la serrata degli uffici federali, mentre il dollaro perde terreno
sulle principali valute. Il dollar index cede lo 0,2% a 97,27 punti, mentre l'euro è lievitato sino a 1,172 dollari su un massimo di 1,178 USD.
L'oro brilla più che mai
Il prezzo spot dell'oro
ha raggiunto nuovi record questa mattina, raggiungendo un valore di 3.893 dollari l'oncia
, nuovo massimo storico per il metallo prezioso. Il Future
per consegna dicembre quotato al Comex ha oltrepassato i 3.918 dollari
.
E mentre gli analisti di Bnp Paribas e Morningstar già guardano con più interesse al traguardo dei 4.000 dollari
, che sino al qualche mese fa sembrava un'utopia, il mercato sconta l'impatto dello shutdown USA e soprattutto la sua estensione temporale, che avrà effetti economici importanti sull'economia USA. La serrata
degli uffici pubblici condizionerà anche i dati statistici
in agenda per i prossimi giorni, inclusi quelli del mercato del lavoro, lasciando la Federal Reserve al buio
sul da farsi.
Tutto questo si aggiunge ad una serie di altri fattori, quali i conflitti in Medioriente e in Ucraina
, la crisi in Francia
e gli effetti distorsivi della politica dei dazi
annunciata da Donald Trump.
Corre anche il Bitcoin
Il Bitcoin
, parallelamente, è schizzato al rialzo
, confermandosi un asset alternativo rispetto ad impieghi più rischiosi come il mercato azionario, dopo che il legislatore statunitense non è riuscito a raggiungere un accordo sulla legge di bilancio.Bitcoin è salito del 2,7% a 116.494 dollari
, poco sotto i 123mila dollari raggiunti a metà agosto, che rappresenta per il momento, il massimo storico per la criptovaluta. Quest'anno il Bitcoin è cresciuto di circa il 25%, sostenuto dagli acquisti degli istituzionali a Wall Street, che stanno iniziando a considerare questo asset un'allocazione di portafoglio affidabile in periodi come quello attuale.
Rendimenti Treasury fermi
Nel frattempo, i rendimenti dei Treasury risultano pressoché invariati
, mentre gli investitori monitorano le conseguenze della chiusura delle attività governative. Il rendimento dei titoli decennali
è rimasto sostanzialmente fermo al 4,14%,
mentre quello a 2 anni
ha perso appena 1 punto base, attestandosi al 3,594%
ed il rendimento dei titoli a 30 anni
, cui sono legati i mutui, è salito di poco più di un punto base, attestandosi al 4,7447%
. Un andamento che testimonia l'incertezza del mercato, in attesa di capire quanto durerà la serrata e come potrebbe muoversi la Fed nel prossimo futuro.