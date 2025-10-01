Milano 10:01
42.594 -0,31%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:01
9.388 +0,40%
Francoforte 10:01
23.808 -0,30%

Piazza Affari: andamento negativo per Maire

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, in flessione del 2,94% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire rispetto all'indice di riferimento.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
