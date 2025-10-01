Piazza Affari: andamento negativo per Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

FTSE Italia Mid Cap

Maire

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,94% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)