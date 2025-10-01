Usa, Scope Ratings conferma AA con outlook negativo: shutdown riflette polarizzazione crescente

(Teleborsa) - Lo shutdown
del governo statunitense rappresenta un segnale negativo per il merito di credito del Paese e riflette una polarizzazione politica in continuo peggioramento. Lo sottolinea Scope Ratings
, che mantiene sul debito sovrano degli Stati Uniti
un rating AA
con outlook negativo
.
Secondo l’analisi di Eiko Sievert
, le recenti tensioni tra Repubblicani e Democratici, acuitesi su temi come la sanità
, hanno mostrato i limiti
del sistema di pesi e contrappesi che caratterizza la governance americana. L’approccio politico sempre più "non convenzionale" dell’amministrazione ha inoltre intensificato i dubbi sull’indipendenza delle istituzioni. Tra gli episodi segnalati da Scope figurano il tentativo di rimuovere la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook
, la pressione pubblica su studi legali ed economisti
considerati ostili alla Casa Bianca e il licenziamento della responsabile del Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer
.
Le critiche a istituzioni accademiche e stampa, unite alla crescente normalizzazione dei dispiegamenti militari
nelle città americane anche senza il consenso dei governatori, rischiano di minare la fiducia dei cittadini nelle autorità civili.
Sul piano fiscale
, Scope prevede deficit
medi del 6% del PIL e un debito
in aumento fino al 127% del PIL entro cinque anni, nonostante l’aumento di 5.000 miliardi di dollari del tetto del debito incluso nel cosiddetto Big Beautiful Bill
. Un ulteriore incremento del limite sarà probabilmente necessario entro il 2028.
Per l’agenzia, il rischio di un default tecnico
rimane limitato ma in crescita, con potenziali effetti significativi qualora dovesse concretizzarsi. La capacità di raggiungere compromessi politici tempestivi, soprattutto dopo le elezioni di midterm del 2026, sarà cruciale per la stabilità finanziaria
e creditizia degli Stati Uniti.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )