Valica, D'Andrea: fatturato in crescita e rafforzamento collaborazioni

Valica





(Teleborsa) - "Tutti i business segnano risultati incostanti con i nostri clienti e con nuove aziende", commenta, Amministratore Delegato di, in un'intervista rilasciata a Teleborsa."Aumenta il portafoglio dei clienti FYTUR e Parallelozero, i siti di proprietà del gruppo e i canali social registrano numeri mai registrati prima; sono circa 350mila gli utenti unici che ogni giorno visitano i nostri ambienti proprietari e milioni sono le visualizzazioni che otteniamo sulle pagine social. Tutto ciò anche grazie al fatto che: infatti, stiamo realizzando diversi format editoriali e video che vengono apprezzati sia dal pubblico che da clienti", spiega il CEO."Anche la divisione Experience Lab, proprietaria di format di eventi che portiamo sul territorio, sta facendo registrare numeri importanti, anche se questi numeri sono principalmente cresciuti dall’inizio del secondo semestre".Oltre a format proprietari, "abbiamo iniziato ache vogliono essere aiutate a sviluppare i loro progetti. In questo senso, quella di cui vado più fiero è la collaborazione con Difesa Servizi Spa, società in house del Ministero della Difesa, che ci ha coinvolto in parte della gestione degli aspetti di ospitalità relativi a un evento dell’Aeronautica Militare che si è tenuto a Piacenza lo scorso fine settimana".Solo la capogruppo, Valica Spa, precisa il manager, "registra una contrazione della marginalità riconducibile principalmente al posticipo della commessa strategica con BMTI - Borsa Merci Telematica Italiana, il cui impatto positivo sull’EBITDA è previsto nel secondo semestre".Guardando più nel dettaglio i numeri del primo semestre 2025, "i". "Abbiamo registrato alcune linee negative dovute principalmente al fatto che nel semestre abbiamo, acquisita ad agosto 2024. Essendo la Parallelozero un’azienda con business stagionale, siamo fiduciosi che il secondo semestre impatterà in maniera più positiva rispetto a quello che è stato il primo semestre".Il tutto, prosegue D'Andrea, "ha portato a un crescita del fatturato cui si sono accompagnati. Ciò ha impattato sull’utile netto dell’azienda che registra un meno 600mila euro".In tema di crescita per linee esterne, vale la pena di ricordare la recentissimoL’azienda, spiega l'Ad, "ha comunicato in fase di quotazione la volontà di rafforzare la linea di business B2C piuttosto che quella B2B. In questa direzione, quindi, va il progetto di acquisire il tour operator de “I Borghi più belli d’Italia”, con il quale vorremmo cominciare aper quanto riguarda il territorio che a noi sta più a cuore"."Secondo motivo, più emozionale che economico, che ci ha portati ad acquisire Borghi Italia Tour Network, è l'obiettivo di- che ricordo essere una associazione di diritto pubblico riconosciuta a livello nazionale che raccoglie oltre 360 Comuni. A questa associazione ci uniscono tanti aspetti, soprattutto il fatto di volere, che purtroppo sono fuori dai contesti dei centri urbani più famosi"."Da sempre noi di Valica cerchiamo di spingere il turista che naviga sui nostri siti a dare attenzione ai piccoli centri. Questi piccoli centri ospitano non solo bellezze ambientali e culturali, ma ancheitaliano. Questi territori e aziende spesso ancora oggi non hanno un interlocutore che gli consente di crescere digitalmente e nel dialogo diretto con le persone che cercano di vivere esperienze e acquistare prodotti locali", evidenzia il CEO."Noi pensiamo di potere fare molto per questo tipo di segmento. Abbiamo a che fare con la Pubblica Amministrazione, che vede sempre con più favore questa, che si concentra proprio per fare emergere questa parte di Italia, che ancora oggi non ha questo tipo di opportunità"."Il tour operator de "I Borghi più belli d’Italia” ha avuto sempre un approccio analogico nella promozione dei Borghi. Con tutto ilsia del territorio che delle aziende, ma anche dell’associazione. Se cresce l’associazione cresce Valica, se cresce Valica cresce l’associazione", conclude D'Andrea.