Wall Street chiude in leggero rialzo mentre governo USA va in shutdown

(Teleborsa) - Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di New York
, con il Dow Jones
che si attesta a 46.398 punti (+0,18%), mentre l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.688 punti (+0,41%). In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,28%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,42%).
Il governo degli Stati Uniti ha chiuso i battenti
alle 00:01 di mercoledì, dopo che due tentativi del Senato, controllato dai Repubblicani, di ottenere un disegno di legge temporaneo sulla spesa pubblica martedì sono falliti. È probabile che il mercato si concentri sulla durata dello shutdown, poiché una chiusura prolungata potrebbe ritardare la pubblicazione di dati economici chiave in vista della riunione della Federal Reserve di fine ottobre. Il Dipartimento del Lavoro ha dichiarato che chiuderà praticamente tutte le attività, il che significa che il rapporto di settembre sulle buste paga non agricole non verrà pubblicato
venerdì.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti sanitario
(+2,45%), informatica
(+0,86%) e beni industriali
(+0,80%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti energia
(-1,07%), beni di consumo secondari
(-0,55%) e telecomunicazioni
(-0,47%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Merck
(+6,81%), Amgen
(+3,00%), Nvidia
(+2,60%) e Johnson & Johnson
(+2,09%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce
, che ha chiuso a -3,30%. Seduta negativa per American Express
, che mostra una perdita del 2,97%. Contrazione moderata per Amazon
, che soffre un calo dell'1,17%. Sottotono Goldman Sachs
che mostra una limatura dello 0,97%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Warner Bros Discovery
(+3,53%), Astrazeneca
(+3,49%), Amgen
(+3,00%) e GE Healthcare Technologies
(+2,75%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MercadoLibre
, che ha chiuso a -6,57%. Sotto pressione Paypal
, che accusa un calo del 3,76%. Scivola Baker Hughes Company
, con un netto svantaggio del 3,62%. In rosso Atlassian
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,39%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Mercoledì 01/10/2025
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 52K unità; preced. 54K unità)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 53 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 48,7 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -607K barili) Giovedì 02/10/2025
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 85,98K unità)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 218K unità)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso 0,9%; preced. -1,3%).