Wall Street chiude in leggero rialzo mentre governo USA va in shutdown

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 46.398 punti (+0,18%), mentre l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.688 punti (+0,41%). In frazionale progresso il(+0,28%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,42%).Ilalle 00:01 di mercoledì, dopo che due tentativi del Senato, controllato dai Repubblicani, di ottenere un disegno di legge temporaneo sulla spesa pubblica martedì sono falliti. È probabile che il mercato si concentri sulla durata dello shutdown, poiché una chiusura prolungata potrebbe ritardare la pubblicazione di dati economici chiave in vista della riunione della Federal Reserve di fine ottobre. Il Dipartimento del Lavoro ha dichiarato che chiuderà praticamente tutte le attività, il che significa che ilvenerdì.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,45%),(+0,86%) e(+0,80%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,07%),(-0,55%) e(-0,47%).del Dow Jones,(+6,81%),(+3,00%),(+2,60%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,30%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,97%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,17%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Al top tra i, si posizionano(+3,53%),(+3,49%),(+3,00%) e(+2,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,57%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,76%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,62%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,39%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 52K unità; preced. 54K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 53 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 48,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -607K barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 85,98K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 218K unità)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,9%; preced. -1,3%).