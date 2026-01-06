Wall Street saluta l'intervento in Venezuela. Dow chiude sui record

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che accoglie positivamente l'intervento USA in Venezuela, che non si ritiene avrà impatti sul mercato petrolifero. Il petrolio, dopo un iniziale reazione negativa, ha virato al rialzo, portandosi attorno ai 58 dollari al barile. A beneficiarne sono state le società petrolifere, che intravedono possibilità di investimento in Venezuela.Chiude su nuovi massimi storici il, che porta a casa un guadagno dell'1,23%; sul sulla stessa linea, l'avanza a 6.902 punti. Sale il(+0,77%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,43%).(+2,67%),(+2,16%) e(+1,93%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,16%.Tra i(+5,10%),(+3,73%),(+2,96%) e(+2,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,47%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,38%.(+8,86%),(+6,27%),(+5,75%) e(+5,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,51%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,09%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,71%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti)14:15: Occupati ADP (preced. -32K unità)16:00: ISM non manifatturiero (preced. 52,6 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità).