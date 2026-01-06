Wall Street saluta l'intervento in Venezuela. Dow chiude sui record

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che accoglie positivamente l'intervento USA in Venezuela, che non si ritiene avrà impatti sul mercato petrolifero. Il petrolio, dopo un iniziale reazione negativa, ha virato al rialzo, portandosi attorno ai 58 dollari al barile. A beneficiarne sono state le società petrolifere, che intravedono possibilità di investimento in Venezuela.
Chiude su nuovi massimi storici il Dow Jones
, che porta a casa un guadagno dell'1,23%; sul sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza a 6.902 punti. Sale il Nasdaq 100
(+0,77%); come pure, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,43%). Energia
(+2,67%), finanziario
(+2,16%) e beni di consumo secondari
(+1,93%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto utilities
, che ha riportato una flessione di -1,16%.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Chevron
(+5,10%), Goldman Sachs
(+3,73%), Caterpillar
(+2,96%) e Amazon
(+2,90%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amgen
, che ha archiviato la seduta a -2,11%.
Seduta negativa per Coca Cola
, che mostra una perdita dell'1,71%.
Giornata fiacca per Johnson & Johnson
, che segna un calo dell'1,47%.
Piccola perdita per Apple
, che scambia con un -1,38%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, MercadoLibre
(+8,86%), KLA-Tencor
(+6,27%), Applied Materials
(+5,75%) e Shopify
(+5,73%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Diamondback Energy
, che ha terminato le contrattazioni a -3,51%.
Sotto pressione Constellation Energy
, che accusa un calo del 3,09%.
Scivola Cadence Design Systems
, con un netto svantaggio del 2,96%.
In rosso Gilead Sciences
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,71%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Martedì 06/01/2026
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,2 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 54,1 punti) Mercoledì 07/01/2026
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. -32K unità)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (preced. 52,6 punti)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili) Giovedì 08/01/2026
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità).