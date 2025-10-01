Windoria (Investindustrial) acquisisce la saudita Al-Fursan

(Teleborsa) -, società detenuta da fondi affiliati di Investindustrial, ha sottoscritto un(Al-Fursan), primario produttore e distributore saudita di salse, condimenti e altri prodotti alimentari a lunga conservazione. L'operazione rappresenta la prima acquisizione di maggioranza in Arabia Saudita da parte di una società partecipata da un gruppo di investimento europeo. Il closing dell'operazione, di cui non sono stati rivelati i dettagli finanziari, è atteso entro la fine di ottobre.Windoria nasce dall', primario operatore europeo nella fornitura di specialità italiane private label a lunga conservazione, e, uno dei principali produttori statunitensi di private label e marchi alimentari. Con l'acquisizione di Al-Fursan in Medio Oriente, Windoria consolida ulteriormente il proprio posizionamento quale gruppo globale nella produzione alimentare, offrendo un portafoglio prodotti diversificato, una supply chain resiliente e standard qualitativi elevati a retailer, operatori foodservice e grandi marchi internazionali. Il Gruppo, che vanta quasi 4 miliardi di dollari di ricavi, 29 stabilimenti produttivi all'avanguardia e 5.000 dipendenti, opera su scala internazionale tra Medio Oriente, Europa e Nord America con una catena di fornitura verticalmente integrata.Con, uno stabilimento produttivo moderno a Riyad e una rete di distribuzione composta da sei sedi commerciali e sette magazzini in Arabia Saudita, Al-Fursan rappresenta un importante motore per la crescita di Windoria nell'area.L'acquisizione, si legge in una nota, è stata resa possibile grazie alla decisione di Investindustrial di stabilire unae alla partnership strategica sviluppata con la Saudi Industrial Development Fund Investment Company (SIC).Negli ultimi dodici mesi, Investindustrial ha completato, con le aziende in portafoglio che oggi gestiscono 25 stabilimenti produttivi nelle due aree."Siamo orgogliosi di annunciare la nostra prima acquisizione in Arabia Saudita, in un settore in cui vantiamo un know-how consolidato e che presenta importanti prospettive di crescita - ha dettodi Investindustrial - Prevediamo un aumento significativo della penetrazione del private label in Medio Oriente e Asia nei prossimi anni, creando un'opportunità eccezionale per accelerare lo sviluppo del settore e valorizzare il potenziale di Windoria. L'acquisizione di Al-Fursan riflette l'impegno di Investindustrial nel trasformare i campioni locali in leader globali. La nostra attenzione rimane rivolta al miglioramento continuo e all'innovazione, con l'obiettivo di costruire l'impresa del futuro".