Apertura positiva per i listini europei, insegue Piazza Affari: corrono Stellantis e Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.

A Milano i dati sulle immatricolazioni di auto a settembre pubblicati dal ministero dei Trasporti nella serata di ieri spingono il titolo Stellantis. Bene anche Brunello Cucinelli dopo la diffusione dei dati sulle vendite del terzo trimestre, salite del 12% a 335,5 milioni. A convincere gli investitori però sono stati i chiarimenti forniti dai vertici della società in risposta alle accusa di Morpheus Research.

Il settore bancario è focalizzato invece sui nomi scelti da Mps per la guida di Mediobanca: si va verso il ticket formato da Vittorio Grilli alla presidenza e Alessandro Melzi d’Eril (attualeo ceo di Anima) nel ruolo di amministratore delegato.

Sul fronte macroeconomico, cala a sorpresa la disoccupazione in Spagna a settembre. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 4.846 unità, rispetto alla crescita di 21.900 unità del mese di agosto. Le stime degli analisti erano per un aumento di 15.400 unità.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%.

Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +97 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,60%.

Tra i mercati del Vecchio Continente seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,64%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,85%.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 43.163 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 45.760 punti.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,61%); sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,82%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Stellantis (+6,57%), Brunello Cucinelli (+3,10%), Ferrari (+3,04%) e Moncler (+1,99%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -1,42%.

Tentenna Telecom Italia, che cede l'1,21%.

Sostanzialmente debole A2A, che registra una flessione dello 0,99%.

Si muove sotto la parità Snam, evidenziando un decremento dello 0,87%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Pharmanutra (+7,79%), Piaggio (+4,91%), GVS (+3,19%) e Fincantieri (+2,71%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Acea, che continua la seduta con -1,18%.

Contrazione moderata per MFE B, che soffre un calo dell'1,17%.

Sottotono Avio che mostra una limatura dello 0,95%.

Deludente NewPrinces, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
