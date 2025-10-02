Milano 16:17
Arterra Bioscience, prorogato termine per sottoscrizione AuCap e percezione utili di Vitalab

(Teleborsa) - Arterra Bioscience, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un addendum al patto parasociale inerente la società Vitalab sottoscritto il 14 febbraio 2014, già modificato in data 7 ottobre 2015 e prorogato fino al 10 ottobre 2025.

Le parti hanno prorogato, fino alla data del 10 ottobre 2030, il termine in favore di Arterra di sottoscrivere la porzione ad essa spettante dell'aumento di capitale sociale di Vitalab, deliberato in data 2 ottobre 2025. Allo stesso modo, è stato prorogato fino al 10 ottobre 2030 il diritto di Arterra di ricevere una quota pari al 40% degli utili di Vitalab di cui l'assemblea della stessa ne deliberi la distribuzione.
