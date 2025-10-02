Arterra Bioscience, prorogato termine per sottoscrizione AuCap e percezione utili di Vitalab

(Teleborsa) - Arterra Bioscience
, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un addendum al patto parasociale inerente la società Vitalab
sottoscritto il 14 febbraio 2014, già modificato in data 7 ottobre 2015 e prorogato fino al 10 ottobre 2025.
Le parti hanno prorogato, fino alla data del 10 ottobre 2030
, il termine in favore di Arterra di sottoscrivere la porzione ad essa spettante dell'aumento di capitale
sociale di Vitalab, deliberato in data 2 ottobre 2025. Allo stesso modo, è stato prorogato fino al 10 ottobre 2030 il diritto di Arterra di ricevere una quota pari al 40% degli utili di Vitalab di cui l'assemblea della stessa ne deliberi la distribuzione.