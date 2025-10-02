Arterra Bioscience, prorogato termine per sottoscrizione AuCap e percezione utili di Vitalab

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto unsottoscritto il 14 febbraio 2014, già modificato in data 7 ottobre 2015 e prorogato fino al 10 ottobre 2025.Le parti hanno prorogato, fino alla data del, ilsociale di Vitalab, deliberato in data 2 ottobre 2025. Allo stesso modo, è stato prorogato fino al 10 ottobre 2030 il diritto di Arterra di ricevere una quota pari al 40% degli utili di Vitalab di cui l'assemblea della stessa ne deliberi la distribuzione.