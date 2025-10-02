Milano 17:35
Chiusura mista per le Borse europee, Milano piatta zavorrata dalle banche

(Teleborsa) - Chiusura mista per Borse europee, dove spiccano i rialzi di Parigi e Francoforte con le ottime performance dei settori automotive, lusso e tecnologia, mentre restano vicino alla parità Milano, Londra e Madrid. Strappo per il titolo Stellantis, dopo indiscrezioni sulla possibile cessione della divisione di car sharing, i dati di vendita in Italia e USA superiori alle stime e alcuni giudizi degli analisti.

Sul fronte macroeconomico, in Eurozona ad agosto il tasso di disoccupazione è salito marginalmente al 6,3%, contro attese di stabilità, dal minimo storico del 6,2% di luglio (stessa dinamica per quello italiano, passato al 6% dal 5,9%). Martin Kasaks del direttivo BCE ha detto che il livello dei tassi del 2% può essere confermato, in assenza di shock, evidenziando che le mosse future possono essere al rialzo o al ribasso.

Negli Stati Uniti la pubblicazione delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione è stata rimandata a causa dello shutdown. Secondo il rapporto Challenger di settembre i datori di lavoro hanno annunciato meno licenziamenti (54 mila) rispetto sia ad agosto (86 mila) che allo stesso mese dell'anno precedente (73 mila, per -25,8%).

Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,169. Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 3.834,1 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 60,73 dollari per barile, con un ribasso dell'1,70%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +91 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,54%.

Tra gli indici di Eurolandia tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell'1,28%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,29%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dell'1,13%.

Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share, che rimane a 45.693 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,33%); sulla stessa tendenza, effervescente il FTSE Italia Star (+1,53%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Stellantis, che mostra un forte incremento dell'8,30%. Svetta Prysmian che segna un importante progresso del 4,46%. Andamento positivo per Leonardo, che avanza di un discreto +3,07%. Ben comprata Ferrari, che segna un forte rialzo del 2,73%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Mediobanca, che ha archiviato la seduta a -5,34%. Spicca la prestazione negativa di Unicredit, che scende del 2,27%. Banco BPM scende del 2,09%. Calo deciso per Intesa Sanpaolo, che segna un -2,02%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Pharmanutra (+19,67%), Fincantieri (+13,03%), Technoprobe (+4,56%) e Ferragamo (+4,31%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banco di Desio e della Brianza, che ha archiviato la seduta a -2,31%. Sotto pressione Ariston Holding, con un forte ribasso dell'1,80%. Soffre Rai Way, che evidenzia una perdita dell'1,80%. Preda dei venditori NewPrinces, con un decremento dell'1,71%.
