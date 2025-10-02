Chiusura mista per le Borse europee, Milano piatta zavorrata dalle banche

(Teleborsa) - Chiusura mista per Borse europee
, dove spiccano i rialzi di Parigi e Francoforte con le ottime performance dei settori automotive, lusso e tecnologia, mentre restano vicino alla parità Milano, Londra e Madrid. Strappo per il titolo Stellantis
, dopo indiscrezioni sulla possibile cessione della divisione di car sharing, i dati di vendita in Italia e USA superiori alle stime e alcuni giudizi degli analisti.
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
ad agosto il tasso di disoccupazione è salito marginalmente al 6,3%, contro attese di stabilità, dal minimo storico del 6,2% di luglio (stessa dinamica
per quello italiano, passato al 6% dal 5,9%). Martin Kasaks del direttivo BCE ha detto che il livello dei tassi del 2% può essere confermato, in assenza di shock, evidenziando che le mosse future possono essere al rialzo o al ribasso.
Negli Stati Uniti
la pubblicazione delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione è stata rimandata
a causa dello shutdown. Secondo il rapporto Challenger di settembre i datori di lavoro hanno annunciato
meno licenziamenti (54 mila) rispetto sia ad agosto (86 mila) che allo stesso mese dell'anno precedente (73 mila, per -25,8%).
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,169. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 3.834,1 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 60,73 dollari per barile, con un ribasso dell'1,70%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +91 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,54%. Tra gli indici di Eurolandia
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,28%, contrazione moderata per Londra
, che soffre un calo dello 0,29%, e in luce Parigi
, con un ampio progresso dell'1,13%. Piazza Affari
archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 45.693 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+1,33%); sulla stessa tendenza, effervescente il FTSE Italia Star
(+1,53%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in evidenza Stellantis
, che mostra un forte incremento dell'8,30%. Svetta Prysmian
che segna un importante progresso del 4,46%. Andamento positivo per Leonardo
, che avanza di un discreto +3,07%. Ben comprata Ferrari
, che segna un forte rialzo del 2,73%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Mediobanca
, che ha archiviato la seduta a -5,34%. Spicca la prestazione negativa di Unicredit
, che scende del 2,27%. Banco BPM
scende del 2,09%. Calo deciso per Intesa Sanpaolo
, che segna un -2,02%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Pharmanutra
(+19,67%), Fincantieri
(+13,03%), Technoprobe
(+4,56%) e Ferragamo
(+4,31%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banco di Desio e della Brianza
, che ha archiviato la seduta a -2,31%. Sotto pressione Ariston Holding
, con un forte ribasso dell'1,80%. Soffre Rai Way
, che evidenzia una perdita dell'1,80%. Preda dei venditori NewPrinces
, con un decremento dell'1,71%.