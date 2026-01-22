Toniche le borse europee con tregua su dazi. Focus sui tech

(Teleborsa) - Bilancio positivo in avvio per le principali piazze europee
, sulla scia dei rialzi messi a segno dai mercati americani, la vigilia e asiatici stamane, dopo che il presidente USA, Donald Trump
ha fatto un passo indietro escludendo l'uso della forza in Groenlandia e nuovi dazi ai paesi europei. Il Tycoon annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato Mark Rutte il "quadro di un futuro accordo" sulla Groenlandia e di aver sospeso l'imposizione di dazi annunciati rispetto a diversi paesi che sarebbero dovuti scattare l'1 febbraio.
Sul fronte societario, occhi sui titoli tecnologici, in attesa stasera della trimestrale
di Intel
. Sul versante macroeconomico, negli Stati Uniti verranno diffusi i dati sul PIL nel trimestre e sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,169. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.828,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,37%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +63 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,51%. Nello scenario borsistico europeo
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +1,25%; seduta tonica Londra
che riflette un aumento dello 0,69%. Ben comprata Parigi
che segna un forte rialzo dell'1,30%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,98% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 47.782 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli
(+2,52%), Stellantis
(+2,32%), Ferrari
(+1,92%) e Telecom Italia
(+1,84%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -1,60%.
Discesa modesta per Fincantieri
, che cede un piccolo -0,92%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Danieli
(+3,48%), Cementir
(+2,99%), Ferragamo
(+2,42%) e Sanlorenzo
(+2,20%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -1,81%.
Pensosa GVS
, con un calo frazionale dello 0,61%.