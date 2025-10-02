Fed, Logan: affrontare ulteriori tagli dei tassi con molta cautela

(Teleborsa) - La presidente della Federal Reserve Bank di Dallas,, ha dichiarato che affronterà, poiché i rischi per l'inflazione rimangono più evidenti della minaccia di un aumento della disoccupazione."Vedo che l'inflazione sta", ha dichiarato Logan giovedì durante un evento presso l'Università del Texas ad Austin, aggiungendo che si aspetta che i dazi facciano aumentare l'inflazione nei prossimi mesi.Di conseguenza, ha affermato che le sue stime "prevedono unaper garantire che si arrivi al 2%. Quindi ci vorrà del tempo".Dopo aver tagliato i tassi di interesse a settembre per la prima volta quest'anno, i policymaker della Fed hanno opinioni molto divergenti sulla rapidità con cui procedere, se del caso, con ulteriori tagli.Logan ha fatto sapere chequando i funzionari si riuniranno di nuovo il"Non sembra che la politica sia più che moderatamente restrittiva", ha affermato, aggiungendo che ciò era appropriato, dato che i funzionari dovrebbero comunque esercitare una pressione al ribasso sull'inflazione.Ha riconosciuto i, ma ha sostenuto che nel complesso il mercato del lavoro appare "abbastanza equilibrato".Logan ha fatto notizia a Wall Street la scorsa settimana quando ha affermato che la banca centrale dovrebbe, il tasso sui fondi federali, con un indicatore di mercato più ampiamente utilizzato.