Milano
11:15
43.217
+0,32%
Nasdaq
1-ott
24.801
0,00%
Dow Jones
1-ott
46.441
+0,09%
Londra
11:15
9.445
-0,01%
Francoforte
11:15
24.433
+1,33%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 11.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Fiducia consumatori Giappone in settembre
Fiducia consumatori Giappone in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 ottobre 2025 - 09.50
Giappone,
Fiducia consumatori in settembre pari a 35,3 punti
, in aumento rispetto al precedente 34,9 punti (la previsione era 35,1 punti).
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
Leggi anche
Italia, Fiducia consumatori in settembre
Fiducia consumatori Unione Europea in settembre
Francia, Fiducia consumatori (MoM) in settembre
USA, Fiducia consumatori (MoM) in settembre
Argomenti trattati
Giappone
(58)
Altre notizie
Fiducia consumatori Unione Europea in settembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre
Giappone, fiducia consumatori settembre sale più delle attese
USA, fiducia consumatori Università di Michigan settembre cala a 55,4 punti
Euro Zona, fiducia consumatori migliora a settembre
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto