Giappone, fiducia consumatori settembre sale più delle attese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Migliora più delle attese il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a settembre a 35,3 punti dai 34,9 di agosto, risultando superiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 35,1 punti.

L'indice resta tuttavia ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.
