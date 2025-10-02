Giappone, fiducia consumatori settembre sale più delle attese

(Teleborsa) - Migliora più delle attese il. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a settembre a 35,3 punti dai 34,9 di agosto, risultandoche erano per una salita fino a 35,1 punti.L'indice resta tuttavia ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.